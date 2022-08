Aumento pensione da ottobre: di quanto aumenta il cedolino

Conto salato per le Casse previdenziali dei professionisti, che versano all’Erario centinaia di milioni di euro, oltre al miliardo pagato dai pensionati.

I nuovi ristori in busta paga e nel cedolino pensione del DL Aiuti bis sono nettamente sfavorevoli rispetto al bonus 200 euro: i numeri a confronto.

Decreto Aiuti bis approvato, aumentano stipendi e pensioni

Decreto Aiuti bis approvato: via libera ai nuovi sostegni per famiglie e imprese, aumentano le pensioni nette da ottobre e gli sgravi in busta paga.