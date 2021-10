Pensione anticipata contributiva a 64 anni: quali requisiti?

Pensione anticipata contributiva a 64 anni: chi può accedervi oggi 19 Luglio 2021 Per la pensione contributiva a 64 anni è necessario non avere contributi già versati prima del 1996. In altri termini, questa opzione è esercitabile esclusivamente da coloro che hanno i primi accrediti successivi al primo gennaio 1996, di conseguenza calcolano interamente la pensione con il sistema contributivo.

Questo, purtroppo, non è il suo caso. Lei scrive di essere dipendente di struttura ospedaliera dal 1986, di conseguenza ha dieci anni di contributi che vengono valorizzati con il sistema retributivo. Né mi risulta che sia possibile esercitare l’opzione della pensione contributiva a 64 anni rinunciando volontariamente al sistema misto.

La norma che istituisce questa tipologia di pensione, ovvero l’articolo 24, comma 11, del dl 201/2011 (la riforma pensioni Fornero), prevede questa possibilità solo per i lavoratori «con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996».