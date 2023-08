Riforma Pensioni 2024: verso Quota 103 bis e APE Sociale estesa

Riforma Pensioni: il Governo verso la riconferma di Quota 103 per il 2024, affiancandovi l'APE Sociale estesa ad una più vasta platea di destinatari.

Il Governo è al lavoro sulla prossima Manovra economica 2024 e una delle misure da inserirvi rimaste in sospeso è la riforma pensioni, da discutere nel corso del prossimo appuntamento con i sindacati, previsto per il 5 settembre e dedicato ai lavori gravosi e alla tutela previdenziale per le donne.

Al momento l’ipotesi maggiormente accreditata riguarda il semplice rinnovo della misura Quota 103 bis anche per il 2024.

Pensione Quota 103 anche nel 2024

Riforma pensioni: Quota 103 in prima fila 15 Marzo 2023 Quota 103 bis, che prevede l’accesso alla pensione a 62 anni con alle spalle 41 di contribuzione, è in scadenza alla fine del 2023 e in assenza di proroga si tornerebbe alle indicazioni della Legge Fornero a partire dal 2024.

Una prima ipotesi del Governo per la riforma delle pensioni puntava su Quota 41, tuttavia questa voce non compare nel DEF in quanto eccessivamente onerosa.

Le altre formule di riforma pensioni

Riforma Pensioni, le proposte sulla flessibilità in uscita 27 Luglio 2023 La riproposizione della Quota 103 dovrebbe affiancare l’estensione dell’APE Sociale cercando di ampliare la platea dei lavoratori che svolgono attività gravose e particolarmente usuranti.

Per le donne potrebbe arrivare l’APE Sociale rosa al posto di Opzione Donna.

In cantiere ci sarebbero anche misure ad hoc rivolte ai giovani, che agevolino la previdenza integrativa compatibilmente con le risorse a disposizione.

Congelata Quota 41 per tutti

Secondo il il Sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon:

i sindacati hanno fatto la richiesta di Quota 41 e ce l’abbiamo anche nel nostro programma quindi ci lavoreremo: non sarà quest’anno perché abbiamo altre priorità, ma sicuramente da qui a breve metteremo in campo anche questa formula.