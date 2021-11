Pagamento anticipato delle pensioni di dicembre 2021: il calendario

Pagamento anticipato delle pensioni anche per dicembre 2021, con accredito alle Poste dal 25 novembre: ecco il calendario completo.

Il pagamento delle pensioni di dicembre 2021 presso gli sportelli di Poste Italiane è previsto a partire dal 25 novembre per concludersi il 1° dicembre, come disposto dalla Protezione Civile con nuova Ordinanza. Ancora una volta, l’anticipazione della liquidazione è motivata dall’emergenza Covid, così da evitare assembramenti agli uffici postali.

Pagamento allo sportello

Il calendario a scaglioni in ordine alfabetico per sapere quando viene pagata la pensione di dicembre 2021 è stato confermato da Poste Italiane, articolato nei sei giorni previsti, nel seguente schema (la turnazione alfabetica può variare in base al numero di giorni di apertura dell’Ufficio Postale di riferimento).

A–B: giovedì 25 novembre;

C–D: venerdì 26 novembre;

E–K: sabato 27 novembre (mattina);

L–O: lunedì 29 novembre;

P–R: martedì 30 novembre;

S–Z: mercoledì 1º dicembre.

Chi non avesse già effettuato la delega e avesse difficoltà a recarsi in Posta, è ancora attivo il servizio di ritiro e consegna della pensione a domicilio tramite delega ai carabinieri, riservato ai pensionati con età uguale o superiore a 75 anni.

Prelievo pensione

La pensione viene accreditata dal 25 novembre per i titolari di libretto di risparmio, conto BancoPosta e Postepay Evolution. I titolari di una carta Postamat o di una Carta Libretto possono prelevare la pensione presso gli ATM postali senza recarsi allo sportello.

Versamento in banca

Chi riceve la pensione in banca, come di consueto riceverà il rateo nel primo giorno bancabile del mese, che per dicembre è un giorno lavorativo per cui non sono previsti slittamenti: appuntamento per mercoledì 1° dicembre.