Pensione di settembre, pagamento in anticipo

Pensioni, ancora un anticipo di pagamento per la mensilità di settembre presso gli uffici postali: ecco il calendario completo.

Pensione a domicilio: la portano i Carabinieri 8 Aprile 2020 Anche per il rateo pensione di settembre, l’INPS procede con il pagamento in anticipo al fine di evitare situazioni di assembramento presso gli uffici postali. Non essendosi risolta la crisi Covid-19, infatti, anche per il prossimo mese si è deciso di proseguire con le modalità straordinarie istituite a seguito dell’emergenza Coronavirus.

Come si legge in una nota INPS:

al fine di consentire a tutti i beneficiari dei pagamenti di recarsi presso gli uffici postali in sicurezza e nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, è stata estesa anche al mese di settembre l’anticipazione del pagamento delle pensioni.

Ecco il calendario dei pagamenti suddiviso in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione, per il ritiro allo sportello presso gli uffici postali:

A-B mercoledì 26 agosto;

C-D giovedì 27 agosto;

E-K venerdì 28 agosto;

L-O sabato 29 agosto;

P-R lunedì 31 agosto;

S-Z martedì 1° settembre.