Nuovi adempimenti Superbonus: online procedura e scadenze

Istruioni operative per inviare la nuova comunicazione sulle spese dei lavori con Superbonus 2024 e 2025: come funziona, a chi spetta e con quali scadenze.

Al via le nuove comunicazioni sulle spese 2024 e 2025, sostenute o previste, per lavori di riqualificazione energetica o per interventi antisismici nell’ambito di progetti Superbonus: sul sito del Governo è stato pubblicato il DPCM con le regole da seguire per la tramissione all’ENEA nel primo caso e al PNCS nel secondo caso.

Sono tenuti all’invio i professionisti abilitati, in relazione a lavori con CILA o richiesta del titolo edilizio, SCIA o permesso di costruire, entro il 31 dicembre 2023 senza concludere i lavori oppure dal 1° gennaio 2024.

Le regole operative cambiano a seconda che si tratta di interventi di riqualificazione energetica oppure lavori antisismici. Lo scopo è quello di acquisire le informazioni necessarie al monitoraggio della spesa relativa agli interventi agevolabili.

La nuova comunicazione ENEA – PNCS

La comunicazione all’ENEA oer u lavori di riqualificazione con Superbonus è stata introdotta dal Decreto Legge n. 39/2024. L’articolo 3 stabilisce che, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA a fine lavori, bisogna inviare anche:

i dati catastali relativi all’immobile;

le spese sostenute dal 1° gennaio al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto);

le spese successive al 30 marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2025 (sostenute o programmate);

le percentuali delle detrazioni spettanti.

In questo modo, sarà possibile stimare in modo accurato la spesa prevista e il conseguente costo per lo Stato del Superbonus.

Comunicazione ENEA per riqualificazione energetica

Nel caso degli interventi energetici, sono i tecnici abilitati che sottoscrivono le asseverazioni a gestire la pratica.

La comunicazione diventa parte integrante della stessa asseverazione, includendo una sezione aggiuntiva, a compilazione obbligatoria, conforme all’allegato 1 del sopra citato DPCM.

Il termine per l’invio coincide con quello delle asseverazioni.

Comunicazione PNCS per lavori antisismici

Per gli interventi antisismici, provvedono all’invio della comunicazione al Portale nazionale delle classificazioni sismiche i professionisti incaricati di progettazione strutturale, direzione dei lavori e collaudo statico. Il decreto contiene le linee guida a cui uniformarsi. I termini sono i seguenti:

31 ottobre 2024 per le informazioni relative a tutti i SAL (Stato Avanzamento Lavori) approvati entro il 1° ottobre 2024;

per le informazioni relative a tutti i SAL (Stato Avanzamento Lavori) approvati entro il 1° ottobre 2024; entro 30 giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL negli altri casi.

La mancata trasmissione dei dati comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10mila euro.