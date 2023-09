Cedolino e pagamento pensione ottobre 2023

Cedolino pensione INPS di ottobre 2023 online: come consultarlo e verificare gli aumenti per rivalutazione, rimborso IRPEF da 730 e arretrati 14esima.

Il cedolino pensione di ottobre 2023 è disponibile online per la consultazione, per tutti i pensionati INPS che gli ex dipendenti dell’INPDAP.

Vediamo di seguito le novità del mese, le date di pagamento, le modalità per visualizzare e scaricare il cedolino.

Novità nel cedolino pensione di ottobre 2023

Un’importante novità per il mese di ottobre 2023 è poi l’aumento degli importi per alcune categorie di pensioni: ai trattamenti minimi spetta un incremento di 8,46 euro mentre gli over 75enni un aumento di 36,08 euro.

Le pensioni minime sono state rivalutate per quest’anno dell’8,8%. Per chi ha più di 75 anni, il nuovo importo minimo è invece pari a 599,82 euro.

Rivalutazione pensioni: regole 2023

Le altre pensioni INPS 2023 sono state rivalutate in base a criteri specifici.

I pensionati con trattamenti inferiori a quattro volte il minimo (circa 2.102 euro) hanno avuto un aumento del 7,3%.

Per le pensioni superiori l’aumento spettante è del 6,21%).

Per i trattamenti oltre cinque volte il minimo, la rivalutazione è stata del 3,87%.

Per quelli superiori a sei volte il minimo, l’aumento è stato del 3,43%.

Questa progressione continua per importi sempre più alti, fino ad un aumento del 2,34% per le pensioni oltre dieci volte il minimo.

Gli altri aumenti di ottobre

Nel cedolino INPS di ottobre è utile verificare anche le singole voci che lo compongono: questo mese, infatti, possono ancora esserci sia i rimborsi IRPEF del 730 sia gli arretrati della quattordicesima se non corrisposti nei mesi precedenti.

A partire da agosto, alcuni pensionati hanno infatti cominciato a trovare nel rateo mensile i conguagli d’imposta derivanti dalla Dichiarazione dei Redditi 2023, spesso con relativo rimborso.

Come consultare cedolino INPS e rimborsi 730 online

Per visualizzare il cedolino sul sito INPS.it bisogna prima autenticarsi con il codice SPID e poi accedere alla sezione dedicata al cedolino pensione.

Tra le voci disponibili, ad esempio, comparirà anche “SALDO IRPEF DICH. CRED. 730” con l’importo aggiunto alla pensione di ottobre 2023.

Tempi di accredito e calendario delle pensioni INPS

Le pensioni e gli altri trattamenti INPS saranno prelevabili dal giorno 2 ottobre 2023, cadendo l’1 ottobre di domenica.

Per chi ritira la pensione di ottobre alle Poste, come si consueto il ritiro avverrà in base all’ordine alfabetico dei cognomi, come segue:

Lunedì 2 ottobre 2023: cognomi dalla lettera A alla B;

Martedì 3 ottobre 2023: cognomi dalla lettera C alla D;

Mercoledì 4 ottobre 2023: cognomi dalla lettera E alla K;

Giovedì 5 ottobre 2023: cognomi dalla lettera L alla O;

Venerdì 6 ottobre 2023: cognomi dalla lettera P alla R;

Sabato 7 ottobre 2023 (solo la mattina): cognomi dalla lettera S alla Z.