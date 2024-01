Pensioni INPS: assegni in calo e aumenti medi irrisori

I dati INPS relativi ai flussi di pensionamento negli ultimi due anni evidenziano importi medi con aumenti irrisori e numero di liquidazioni in calo.

L’ultimo monitoraggio INPS sui flussi di pensioniamento , relativo a quelli con decorrenza 2022 e 2023, per tutte le principali gestioni amministrate dall’Istituto di previdenza mostra un incremento trascurabile degli importi liquidati, nonostante il caro vita sia sempre più evidente.

L’Osservatorio ha messo in evidenza gli importi medi mensili dei trattamenti liquidati (pensioni di vecchiaia e anticipata, assegni sociali, trattamenti di invalidità e pensioni ai superstiti) pari rispettivamente a:

1.135 euro nel 2022;

1.140 euro nel 2023.

Non solo: in tutte le gestioni (tranne che per gli assegni sociali), si registra un numero di liquidazioni in calo.

Numero e importi pensionistici per ogni gestione INPS

Le pensioni liquidate lo scorso anno sono state 865.948, mentre i trattamenti decorrenti da gennaio a giugno sono stati 764.907. I valori inglobano le pensioni di vecchiaia, gli assegni sociali, le pensioni anticipate, le pensioni di invalidità e quelle concesse ai superstiti delle gestioni considerate:

Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Artigiani e commercianti;

Gestione Dipendenti Pubblici (GDP);

Lavoratori parasubordinati;

Assegni sociali.

Il FPLD ha totalizzato 376.753 trattamenti liquidati nel 2022 e 327.558 nel 2023. Segnano invece quota 148.544 e 116.952 le pensioni liquidate in relazione alla gestione dai dipendenti pubblici, 92.141 e 83.900 quelle degli artigiani e 82.140 e 73.503 dei commercianti. Per quanto riguarda i parasubordinati, inoltre, le cifre ammontano a 42.425 e 41.431, mentre per coltivatori diretti, coloni e mezzadri sono 39.872 e 33.024.

Gli assegni sociali, infine, sono stati 84.073 nel 2022 e 88.539 nel 2023.

Trend di pensionamento

Ecco la fotografia 2023 delle pensioni liquidate per importi ed età media