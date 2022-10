Pensioni italiane: le donne prendono il 27% in meno

Osservatorio INPS su prestazioni pensionistiche e beneficiari del sistema pensionistico italiano: i dati al 31 dicembre 2021

Pubblicato l’Osservatorio INPS sulle “Prestazioni pensionistiche e beneficiari del sistema pensionistico italiano”, aggiornato al 31 dicembre 2021. Le pensioni e le prestazioni erogate sono in linea con i dati dell’anno precedente (+0,2%) ma leggermente più “costose”, per un ammontare complessivo di 313.003 milioni di euro (+1,7%). I beneficiari di prestazioni pensionistiche sono il 3,6% in più.

La classe più numerosa è quella degli ultraottantenni mentre quella con l’assegno più elevato è la fascia tra 65 e 69 anni. Gli importi medi sono più elevati al Nord rispetto al resto dell’Italia (+7,2% rispetto alla media nazionale). Le donne rappresentano il 52% dei pensionati ma gli uomini percepiscono il 56% dei redditi pensionistici: l’importo medio dell’assegno per le donne è inferiore del 27%.

Il 78% delle pensioni è di tipo IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti), mentre le prestazioni assistenziali (invalidità civili, assegni e pensioni sociali, pensioni di guerra) costituiscono il 19% del totale; il rimanente 3% circa è rappresentato da rendite INAIL, di cui la maggioranza (72%) cumulate con tale prestazioni.

Le più numerose sono le pensioni di vecchiaia (oltre 11 milioni), nel 28% dei casi accompagnate da altri trattamenti.

Le pensioni di invalidità sono circa un milione, il 49% delle quali integrate da pensioni di tipo diverso.

Le pensioni ai superstiti sono oltre 4 milioni, di cui il 67% accompagnato da altre prestazioni.

Le prestazioni assistenziali sono 3,7 milioni per metà accompagnate da altre (es.: indennità di accompagnamento e pensione).

Il 68% dei titolari percepisce una sola prestazione mentre il 32% ne percepisce due o anche di più (di questa quota, il 24% percepisce due prestazioni ed il 75% fino a oltre quattro).