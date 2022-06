Pensionati INPS: cedolino pensioni di giugno e calendario pagamenti

Pensioni di giugno 2022: online il cedolino della pensione INPS e il calendario di pagamento alle Poste, con data valuta per il prelievo uguale per tutti.

Disponibile online il cedolino delle pensioni di giugno 2022, messe in pagamento dal 1° giugno indipendentemente dal fatto che si riscuota l’assegno previdenziale alle Poste o in banca. Vediamo quindi come si configura il calendario alfabetico per la riscossione allo sportello presso gli uffici postali e quali voci compongono il rateo pensione di questo mese.

Cedolino pensione giugno 2022

Il cedolino pensione di giugno 2022 è il documento che consente di consultare l’importo dettagliato della propria pensione, anche online, accedendo all’area riservata del sito INPS, utilizzando le credenziali SPID, la Carta d’Identità Elettronica o una Carta Nazionale dei Servizi. Ricordiamo che si può anche delegare una persona di fiducia per l’accesso ai servizi telematici dell’Istituto previdenziale.

Sul rateo di pensione di giugno, oltre all’ IRPEF mensile, troviamo:

le addizionali regionali e comunali relative al 2021 che, come di consueto, vengono trattenute in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono;

l’addizionale comunale in acconto per il 2022, avviata a marzo, che proseguirà fino a novembre 2022;

le ritenute IRPEF da recuperare, relative al 2021 laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua.

Pagamento pensioni: calendario di giugno

Il 1° giugno 2022, le pensioni sono accreditate a tutti gli aventi diritto su conti correnti bancari o postali, libretti di risparmio, Postepay Evolution e così via. Chi vuole ritirare la pensione in contanti presso uno dei 12.800 uffici postali dovrà rispettare la turnazione in ordine alfabetico.

Quando pagano le pensioni a giugno 2022?

A mento di diverse indicazioni da parte delle sedi territoriali, si dovrebbe seguire il seguente ordine:

mercoledì 1° giugno, cognomi che iniziano per A-B;

venerdì 3 giugno, cognomi che iniziano C-D;

sabato 4 giugno (mattina), cognomi che iniziano E-K;

lunedì 6 giugno, cognomi che iniziano L-O;

martedì 7 giugno, cognomi che iniziano P-R;

martedì 8 giugno, cognomi che iniziano S-Z.

Prelievo pensioni in contanti

Per tutti, la data valuta degli accrediti della pensione è quella del 1° giugno 2022. Questo significa che, ad esempio, chi è titolare di carta postamat, carta libretto o di postepay evolution può effettuare il prelievo della pensione in contanti anche presso uno degli 8.000 ATM Postamat in Italia, senza bisogno di recarsi allo sportello, a partire dal 1° giugno 2022.