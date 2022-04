Pagamento pensioni INPS dal 2 maggio: calendario per il 2022

Pagamento pensioni INPS: prossime prestazioni e trattamenti pensionistici accreditati lunedì 2 maggio, il calendario completo del 2022.

Il pagamento delle pensioni INPS arriva sul conto corrente per tutti quanti il 2 maggio 2022, primo giorno bancabile del mese. Parliamo di tutti i trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento per invalidi civili e rendite vitalizie INAIL.

Pagamento pensioni maggio 2022

Superata l’emergenza Covid, da aprile non è più previsto l’accredito anticipato alle Poste, pertanto il pagamento delle pensioni torna a seguire le regole ordinarie, rispettando il calendario annuale per l’accredito della pensione e la disponibilità della valuta. Che per questo mese è fissato per lunedì 2 maggio 2022. Ciascun ufficio postale può stabilire un calendario per scaglionare i pagamenti in contanti, secondo le seguenti date:

lunedì 2 maggio: pensionati con cognome dalla A alla B

martedì 3 maggio: pensionati con cognome dalla C alla D

mercoledì 4 maggio: pensionati con cognome dalla E alla K

giovedì 5 maggio: pensionati con cognome dalla L alla O

venerdì 6 maggio: pensionati con cognome dalla P alla R

sabato 7 maggio (mattina): cognome dalla S alla Z

Pagamento pensioni: calendario 2022

Applicando le regole ordinarie per il pagamento delle pensioni, ecco di seguito le date con il primo giorno di accredito alle Poste e in banca, con conseguente data valuta di pagamento.

Mese

2022 Poste

Italiane Istituti

di credito Maggio 2 2 Giugno 1 1 Luglio 1 1 Agosto 1 1 Settembre 1 1 Ottobre 1 3 Novembre 2 2 Dicembre 1 1

Le prestazioni pensionistiche sono erogate dall’INPS in base alla gestione o al fondo di appartenenza di ogni iscritto ed ai suoi requisiti contributivi e anagrafici.