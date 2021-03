Pensione anticipata contributiva: differenze uomo donna

Cosa è la pensione anticipata contributiva, chi può uscire in anticipo dal mondo del lavoro con questa opzione e con quali differenze tra uomini e donne.

Per andare in pensione, uscendo dal mondo del lavoro senza attendere il raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia, una delle possibili strade da percorrere è quella della pensione anticipata contributiva. Vediamo quali sono i requisiti richiesti per accedere alla pensione anticipata contributiva e le differenze, se ci sono, tra uomo e donna.

Pensione anticipata contributiva

La pensione anticipata contributiva si raggiunge al conseguimento dei seguenti requisiti:

64 anni di età ;

; 20 anni di contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo;

effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo; assegno maturato pari almeno a 2,8 volte l’assegno sociale.

I vincoli sopra esposti valgono sia per le lavoratrici che per i lavoratori, assicurati presso l’INPS (dipendenti, anche del pubblico impiego, e autonomi). Importante sottolineare, tuttavia, che questa opzione è riservata solo ai lavoratori che non hanno raggiunto l’età per la pensione anticipata standard e rientrano nel sistema puramente contributivo, ovvero:

nuovi assunti dal 1996, quindi privi di anzianità contributiva a tale data. Per utilizzare eventuali contributi versati antecedentemente al primo gennaio del 1996 è possibile effettuare il cumulo con i contributi in Gestione Separata (la pensione sarà interamente calcolata con il contributivo);

con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, purché abbiano anche 15 anni di contribuzione versata, di cui 5 successivi al 1995.

Non sono previste finestre mobili, ovvero al raggiungimento dei requisiti si inizierà a percepire la pensione, senza alcuno slittamento nell’erogazione del rateo pensionistico.