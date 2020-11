Amazon Black Friday: antivirus McAfee in offerta

I migliori antivirus McAfee in promozione su Amazon in occasione del Black Friday 2020: funzionalità e consigli per proteggersi dalle minacce informatiche.

Difendersi dagli attacchi di virus, malware, spyware e ransomware è diventata una priorità in ambito professionale e familiare. Altrettanto fondamentale è tutelare la privacy in ogni momento, tenendola al riparo da eventuali rischi di furto anche la propria identità digitale. Dotarsi di un software antivirus efficace è una scelta che non deve essere rimandata o trascurata, investendo nell’acquisto di una risorsa certificata che possa garantire la massima protezione del proprio computer senza rallentarne l’attività.

La settimana del Black Friday di Amazon, che terminerà solo il 30 novembre con l’evento Cyber Monday, è l’occasione giusta per acquistare in offerta l’antivirus che più si allinea alle necessità di protezione individuali, optando eventualmente per una soluzione che estenda la protezione a più dispositivi. McAfee, in particolare, offre una gamma di soluzioni efficaci e sicure per la sicurezza informatica in grado di ottimizzare le prestazioni dei singoli device, garantendo protezione a trecentosessanta gradi.

Antivirus McAfee: varianti e prezzi

McAfee Total Protection 2020, 3 dispositivi per 1 anno

McAfee Total Protection è il pluripremiato antivirus che offre la massima sicurezza su Internet, fornendo un'ampia gamma di protezioni. È in grado di bloccare i virus e le minacce online grazie a una protezione cloud e offline della privacy, dell'identità e dei dispositivi. Blocca malware, ransomware, spyware, programmi indesiderati e download pericolosi utilizzando un motore di scansione in tempo reale. Permette quindi di navigare, fare acquisti online e operazioni bancarie in tutta sicurezza. È compatibile con Windows 10 / 7 / 8, Android, iOS, Mac OS X. Rapido e semplice da installare attraverso il codice prodotto, prevede anche uno strumento efficace per la gestione delle password.

McAfee Total Protection 2020, 10 dispositivi per 1 anno

McAfee Internet Security 2020, 3 dispositivi per 1 anno

McAfee Internet Security blocca virus, malware, ransomware, spyware, programmi indesiderati e download pericolosi, utilizzando un motore di scansione in tempo reale. Inoltre, aiuta a evitare le minacce prima che diventino un problema con funzioni dedicate quali Web Advisor, protezione firewall e altro ancora. Mette al sicuro identità, la privacy e dati più sensibili, proteggendo i bambini grazie alle funzioni di Controllo Parentale. È compatibile con PC/Mac/Android/iOS, Edizione Europea.

McAfee Internet Security 2020, 1 dispositivo per 1 anno