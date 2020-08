Kaspersky antivirus: guida alla scelta, cosa acquistare

Guida a Kapersky AntiVirus: le soluzioni pensate per aziende e professionisti e le caratteristiche di ciascun tool disponibile.

Nell'era dello sviluppo tecnologico e della trasformazione digitale è assolutamente necessario proteggere dalle minacce che sempre più spesso circolano in Rete, quelli che rappresentano una delle risorse più preziose per imprese e professionisti, ovvero i dati contenuti nei propri computer.

Il primo passo per farlo è installare un buon Antivirus, il che significa scegliere un software:

semplice da usare e in grado di girare senza avere un impatto significativo sulle prestazioni del computer;

che offra una protezione completa, costante e affidabile per tutti i domini informatici, per tutti i tipi di file e per tutti gli elementi di rete soggetti ad attacchi da parte di un virus informatico o di un altro malware. Il programma deve essere in grado di rilevare il codice malevolo e proteggere anche tutti i canali o punti di ingresso al computer, compresi e-mail, Internet, FTP e altro;

sempre aggiornato per rispondere in modo efficace e tempestivo alle nuove e mutevoli minacce informatiche.

Uno dei software Antivirus migliori in commercio è Kapersky Antivirus, vediamo dunque cosa offre e quali sono le opzioni di acquisto.

Kapersky Antivirus

Kapersky Antivirus è un software di comprovata efficacia che offre soluzioni specifiche per privati e aziende, differenziandole per piccole, medie o grandi imprese. Diversi tool sono in grado di garantire una protezione personalizzata in base alle proprie esigenze.

Il più completo si chiama “Kaspersky Total Security” che include antivirus, protezione anti-ransomware, rilevamento della perdita di dati, controllo Wi-Fi e così via. Il prezzo varia a seconda del numero di dispositivi che si desidera proteggere e la durata della licenza.

Kaspersky Anti-Virus offre una protezione base per i propri PC. Le funzionalità includono l’anti-virus scan e il modulo per la monitorizzazione delle attività e un controllo delle vulnerabilità e del traffico Internet;

Kaspersky Internet Security offre un upgrade delle suddette funzionalità, combinandole con quelle di altri tool e includendo firewall, anti-spam, anti-banner, protezione dell'accesso alla Webcam, private browsing, parental control, controllo dei software scaricati, protezione dai keylogger, safe money, protezione dalle modifiche al sistema;

Kaspersky Password Manager è un programma pensato appositamente per grantire una gestione efficace e sicura delle password e la protezione delle foto e delle informazioni relative alle carte di credito;

è un programma pensato appositamente per grantire una gestione efficace e sicura delle password e la protezione delle foto e delle informazioni relative alle carte di credito; Kaspersky Secure Connection (VPN), protegge le comunicazioni, le informazioni sulla posizione, la privacy e i dati quando si è online.

Poi vi sono prodotti specifici per assolvere a determinati task:

I tool sono tutti a pagamento, ma è possibile provarli gratuitamente per un periodo limitato di tempo.

È invece gratuito il download di altri due utili tool:

Kapersky Virus Removal Tool , che aiuta a pulire i PC vittime di attacchi malware;

, che aiuta a pulire i PC vittime di attacchi malware; Kapersky Rescue Disk che aiuta a “disinfettare” il PC infetto, anche se il Sistema Operativo non si carica.