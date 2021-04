Supporto laptop ergonomico: i più venduti su Amazon

Il supporto ergonomico per il notebook è un prezioso alleato di chi lavora in smart working: guida all’acquisto dei modelli più venduti su Amazon.

Migliorare la propria postura mentre si utilizza il notebook è fondamentale, tutelando la salute e limitando il rischio di andare incontro a disturbi più o meno fastidiosi. Con la diffusione dello smart working è aumentato l’uso di device portatili, dispositivi versatili che permettono di lavorare in qualsiasi ambiente in modo semplice e pratico. Il supporto ergonomico per il laptop riveste quindi un ruolo fondamentale, sia per facilitare il raffreddamento del notebook sia per consentire un utilizzo ottimale sempre e dovunque.

Modelli e prezzi

Tatkraft Like supporto ergonomico per laptop Supporto laptop Tatkraft Like dotato di 4 ruote e piattaforma per mouse regolabile in altezza da 70 a 99,5 centimetri. 135,99 € su Amazon Tatkraft Like è un supporto laptop dotato di 4 ruote e piattaforma per mouse regolabile in altezza da 70 a 99,5 centimetri, con angolo di inclinazione fino a 30 gradi. Adatto a computer portatili da 7 a 17 pollici, ha il ripiano porta notebook che può essere ruotato di 360 gradi e dotato di un pratico fermo che permette al computer di non cadere. Facile da montare, può essere usato per lavorare in varie posizioni, anche stando seduti sul divano o in piedi. La piattaforma per il mouse misura 21 x 25 cm.

Tounee supporto per laptop Supporto ergonomico per laptop in alluminio compatibile con tutti i laptop da 10-17 pollici. 36,99 € su Amazon Supporto ergonomico per laptop in alluminio compatibile con tutti i laptop da 10-17 pollici. È possibile elevarlo in altezza fino a un massimo di 10,6 pollici per ridurre al minimo l'affaticamento del collo. Stabile e resistente, vanta una finitura di precisione in alluminio che permette di caricare fino a 20 kg di peso. La piastra in alluminio, inoltre, garantisce una eccellente dissipazione del calore.

U-Kiss supporto laptop regolabile Supporto ergonomico pieghevole per laptop e altri device prodotto da U-Kiss. 34,99 € su Amazon Supporto ergonomico pieghevole per laptop e altri device, prodotto da U-Kiss. È dotato di gambe regolabili che facilitano il trasporto e tengono il notebook fermo e stabile. Può essere ruotato di 360 gradi e, grazie al pulsante di bloccaggio, si adatta perfettamente a tutti gli angoli e le posizioni. È adatto per i computer portatili fino a 15 pollici. È presente anche il sistema di ventilazione e il pratico supporto per il mouse. La base di appoggio per il computer misura 420 x 260 x 10 mm, mentre quella per il mouse misura 176 x 154 mm.

Supporto ergonomico per laptop: guida alla scelta

Pensati per favorire l’utilizzo in mobilità, i supporti ergonomici per i laptop sono accessori in grado di migliorare la qualità del lavoro e tutelare la sicurezza anche a casa. L’ergonomia deve garantire un utilizzo consono alle regole dettate dagli esperti, che raccomandano il mantenimento di una postura specifica per evitare dolori al collo, alla schiena e alle braccia.

Il notebook, infatti, deve essere collocato in modo tale da garantire una distanza di circa 40 centimetri dallo schermo agli occhi, in modo tale che la parte superiore rimanga sempre al livello degli occhi o di poco sotto. Utilizzando un computer portatile, tuttavia, lo schermo è spesso collocato al di sotto della visuale e questo genera problemi di affaticamento della vista, oltre ad altri disturbi legati alla postura scorretta.

Il migliore supporto ergonomico per il notebook, quindi, deve poter essere regolabile in altezza e deve consentire di modificare l’inclinazione della tastiera per andare incontro alle diverse necessità. Esistono modelli caratterizzati da dimensioni, forme e funzioni diversificate: i più sofisticati, ad esempio, sono dotati di gambe estensibili e di un supporto aggiuntivo pensato per il mouse. In alcuni casi è presente anche un vano ad hoc per contenere lo smartphone, spesso utilizzato in contemporanea al notebook.

Articolo sponsorizzato