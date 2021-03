Stampanti per ufficio Epson: 3 modelli top di gamma

Stampanti di casa Epson perfette per l’ufficio e lo studio professionale: i modelli più performanti e innovativi in vendita su Amazon.

In ufficio, così come negli studi professionali e nelle case di chi lavora da remoto, poter contare sulle performance di una stampante efficiente è sempre indispensabile. Epson offre soluzioni di stampa adatte a tutte le esigenze, dispositivi in grado di stampare documenti di qualità a costi limitati. Tra i vantaggi che derivano dall’utilizzo di una stampante Epson figura, ad esempio, l’aumento della produttività del team e la riduzione dei costi complessivi, fattori che influiscono positivamente sulla crescita del business.

Stampanti Epson su Amazon

Stampante Epson WorkForce WF-7720DTWF Stampante Epson WorkForce WF-7720DTWF multifunzione 4-in-1, in grado di copiare, scansionare e stampare anche in formato A3. 349,00 € su Amazon La stampante Epson WorkForce WF-7720DTWF è un dispositivo multifunzione 4-in-1, in grado di copiare, scansionare e stampare anche in formato A3. Dotata di connettività Wi-fi e NFC, è un modello veloce, efficiente e affidabile, consente di eseguire la stampa fronte-retro e raggiunge una velocità di stampa di 18 ppm in nero e 10 ppm a colori. È facile da usare direttamente grazie a un’interfaccia utente intuitiva e a un touchscreen di 10,9 cm.

Epson Expression Photo XP-8600 Stampante multifunzione a getto d'inchiostro 3 in 1 che garantisce anche le funzionalità di scanner e fotocopiatrice. 193,99 € su Amazon 199,00 € risparmi 6 € Stampante multifunzione a getto d'inchiostro 3 in 1, in grado di garantire anche le funzionalità di scanner e fotocopiatrice. Stampa in formato A4 utilizzando il sistema di inchiostro a 6 colori (nero, ciano, ciano chiaro, magenta, magenta chiaro, giallo). Ha funzionalità wireless e permette di stampare anche senza l’invio dei comandi dal PC, grazie al display da 10,9 cm e al lettore di schede di memoria USB o SD. Attraverso l’opzione ReadyInk e Amazon Dash Replenishment, inoltre, è possibile acquistare l’inchiostro per la stampante in modo automatico e senza sottoscrivere alcun abbonamento, in modo da non restarne mai sprovvisti.

Stampante Epson EcoTank ET-2720 Stampante Inkjet 3-in-1 con un innovativo sistema di ricarica dell'inchiostro. 260,44 € su Amazon 299,99 € risparmi 39 € Stampante Epson EcoTank ET-2720 Inkjet 3-in-1, con display LCD da 3.7 cm. Permette di stampare senza usare le cartucce, grazie ai serbatoi di inchiostro ricaricabili (vengono forniti con un quantitativo di inchiostro equivalente a 88 cartucce). Permette di risparmiare in media il 90% sul costo dell'inchiostro, infatti con un set di inchiostri è possibile stampare fino 4.500 pagine in bianco e nero e fino 7.500 a colori. I comandi di stampa possono essere inviati da cellulare, tablet e laptop, inviando i documenti tramite Wi-Fi e Wi-Fi Direct con l'app Epson iPrint.

Guida alla scelta

La stampante ideale deve permettere l’accesso a una gamma di soluzioni veloci ed efficienti, declinate in base alle singole esigenze. Le funzionalità variano a seconda del modello e della tecnologia di base, tuttavia ciascun dispositivo Epson si caratterizza per una elevata velocità di stampa che consente di produrre anche grandi quantità di documenti in modo semplice e rapido, semplificando i flussi di lavoro.

La scelta della periferica per l’ufficio o per lo studio deve tenere conto della frequenza d’uso, del livello di qualità richiesto ma anche delle singole funzioni disponibili. Una frequenza di stampa notevole, ad esempio, deve orientare verso una stampante laser, mentre la tecnologia Inkjet è più indicata per la stampa di immagini a colori di alta qualità. In ogni caso, esistono dispositivi multifunzione – che è possibile reperire sia a getto d’inchiostro sia laser – che danno accesso a una rosa di soluzioni utilizzando un solo device: stampare, effettuare fotocopie, scansionare e inviare fax. L’ingombro di questo tipo di stampanti è certamente superiore rispetto alle periferiche tradizionali, così come la spesa relativa all’acquisto, tuttavia si tratta di una risorsa che può fare realmente la differenza in ambito professionale.