Lampade da scrivania Aigostar: 3 modelli da non perdere

Le migliori lampade da scrivania devono illuminare il piano di lavoro senza affaticare la vista: ecco 3 modelli Aigostar che soddisfano questi requisiti.

Una scrivania illuminata in modo adeguato migliora la qualità del lavoro e dello studio, favorendo l’efficienza e aumentando il comfort. Avere a disposizione una fonte di luce naturale è certamente consigliato, tuttavia è anche indispensabile aggiungere una lampada da tavolo che possa permettere di lavorare nelle migliori condizioni possibili, evitando di stancare eccessivamente gli occhi.

L’assenza di una corretta illuminazione si ripercuote negativamente sulla salute, causando affaticamento e stress. Le luci da scrivania a Led, ad esempio, rappresentano una soluzione efficace per illuminare al meglio la propria postazione di lavoro. Aigostar è uno dei brand specializzati nella produzione di lampade pensate proprio per agevolare chi lavora, mettendo a disposizione una vasta gamma di soluzioni adatte a esigenze differenti.

Lampade Aigostar disponibili su Amazon

Lampada da scrivania Led Aigostar con ricarica wireless Lampada con tecnologia Led dimmerabile dal 20% al 100%, dotata di pannello touch e ricarica wireless. 42,99 € su Amazon 51,99 € risparmi 9 € La nuova lampada da scrivania Aigostar si avvale della tecnologia Led creando una fonte di luce ampia e uniforme adatta per qualsiasi ambiente, riducendo i riflessi e l'affaticamento visivo. Dispone della ricarica USB grazie alla porta integrata e alla ricarica wireless. È anche dotata di pannello touch che include l'opzione di accensione / spegnimento e aumento / riduzione della luminosità. È possibile scegliere tra tre modalità di illuminazione che consentono di passare dalla luce bianca alla luce gialla e da luminosa a fioca, senza lampi e senza abbagliamento. Il dispositivo è infatti dimmerabile dal 20% al 100%. Ha un sistema di rotazione multidirezionale dell'asse flessibile, con un'inclinazione di 180 gradi verso l'alto e una rotazione di 75 gradi. La base si inclina, verso il basso, con un angolo di 90 gradi e una rotazione di 30 gradi.

Lampada Led Aigostar con calendario elettronico Lampada da scrivania Aigostar a Led con cinque modalità di illuminazione e calendario elettronico multifunzione. 39,99 € su Amazon 43,99 € risparmi 4 € Lampada da tavolo Aigostar a Led e dimmerabile, con cinque modalità di illuminazione e calendario elettronico multifunzione che permette di utilizzare le funzioni timer, termostato, calendario e allarme. Il braccio è regolabile e grazie alla presenza del silicone morbido e flessibile consente di adattarsi a qualsiasi angolazione desiderata. Ha una capacità luminosa pari a 360 lumen e una durata della vita di 50mila ore.

Lampada da scrivania Aigostar con protezione per gli occhi Lampada da scrivania Aigostar con tecnologia EyeCare per garantire la massima protezione alla vista. 75,99 € su Amazon Lampada da scrivania Aigostar con tecnologia EyeCare, priva di sfarfallio e in grado di produrre una luce naturale per proteggere gli occhi evitando l’affaticamento. La funzione Touch Control & Memory consente di regolare la luminosità dal 10% al 100% in modo progressivo. La funzione Memory, in particolare, fa in modo che la lampada si accenda secondo le ultime impostazioni di luminosità utilizzate. Il braccio della lampada può essere ruotato fino a 90 gradi. Ha una capacità di 800 lumen.

Lampada da scrivania: guida alla scelta

Per essere realmente efficiente e performante, una lampada da scrivania non dovrebbe causare affaticamento alla vista, cefalee o altri disturbi causati da una postura scorretta. È importante, in primis, scegliere una lampada che si caratterizzi per una lunghezza del braccio adeguata, in modo tale che la distanza tra il piano di lavoro e la luce sia di circa quaranta centimetri. Le lampade a Led, in particolare, permettono di risparmiare sui consumi energetici ma anche di regolare in modo ottimale il fascio luminoso: questa capacità, detta dimmerabilità, si rivela fondamentale per garantire un uso ottimale. Questo tipo di lampade, inoltre, vantano una notevole stabilità.