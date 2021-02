Stampanti per ufficio Brother: 3 modelli sotto i 300 €

Laser, multifunzione, con tecnologia Led: le migliori stampanti Brother pensate per migliorare la produttività in ufficio.

La stampante è un dispositivo fondamentale in ufficio, anche nell’era digitale caratterizzata da una crescente dematerializzazione del cartaceo. Anche a casa, quando si lavora da remoto, poter contare sulle migliori soluzioni per la stampa diventa fondamentale. Scegliere una stampante efficiente significa riuscire a svolgere la propria attività in modo ottimale, purché ci si affidi a un partner affidabile che possa offrire soluzioni innovative adatte a tutte le esigenze.

Brother, ad esempio, mette a disposizione stampanti di affidabili e sicure sia laser sia inkjet, ma anche dispositivi multifunzione all in one, a colori e mono assicurando sempre la massima tecnologia e qualità di stampa.

Stampanti Brother su Amazon

Stampante multifunzione laser 4 in 1 Stampante multifunzione Brother MFC-L2730DW laser 4 in 1, per stampare in modo veloce e silenzioso. 227,99 € su Amazon 260,00 € risparmi 33 € La stampante multifunzione Brother MFC-L2730DW laser 4 in 1 è un dispositivo di stampa veloce e silenzioso, per stampare fino a 34 pagine al minuto. È dotata di funzione di stampa fronte e retro in A4, cassetto da 250 fogli e alimentatore automatico da 50 fogli, toner in dotazione da 1200 pagine e toner aggiuntivi TN2410 (1200 pagine) e TN2420 (3000 pagine). Perfetta per casa e per l’ufficio, ha dimensioni compatte e vanta un iter di installazione semplice e rapido.

Stampante a colori Led Wi-Fi Stampante Brother a colori Led HLL3210CWYY1 con connettività Wireless. 187,99 € su Amazon 239,90 € risparmi 52 € La stampante Brother a colori Led HLL3210CWYY1 ha una RAM di 256 MB, il cassetto che può contenere 250 fogli, il display LCD. Ha in dotazione un toner da circa 1000 pagine mentre altri toner aggiuntivi possono essere acquistati separatamente. Ha la funzione di connettività Wireless; USB 2.0 e mobile attraverso AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria.

Stampante laser Brother b/n WiFi Stampante laser Brother HLL5200DW con funzione di fronte/retro automatico. 283,25 € su Amazon Stampante laser Brother HLL5200DW, con velocità di stampa pari a 40 ppm, stampa fronte/retro automatica, scheda di rete cablata e WiFi. Stampa in formato A4, anche dalla App Brother iPrint&Scan che consente di stampare i documenti direttamente da dispositivo mobile, senza dover scaricare i driver della stampante e senza dover usare il PC. Toner in dotazione fino a 3.000 pagine. Non effettua copie, scansioni e non è possibile inviare fax.

Guida alla scelta

Tutte le stampanti Brother si caratterizzano per la tecnologia progettata ad hoc in modo da soddisfare le esigenze professionali, offrendo velocità, efficienza e versatilità anche con richieste di prestazioni elevate. La scelta del dispositivo deve basarsi sulle esigenze individuali, tenendo conto dell’ingombro, della capacità, del formato di stampa e delle funzionalità specifiche.

Le stampanti laser consentono di ottenere una qualità di stampa eccellente, testi e colori nitidi. La velocità è sempre elevata ed è possibile gestire in modo efficiente la carta.

La tecnologia Led, inoltre, si basa sulla presenza di luci Led sulle testine di stampa, sistema che permette di raggiungere maggiori velocità di stampa anche in confronto alle stampanti con tecnologia laser.

Le stampanti multifunzione, infine, sono perfette per gli uffici che hanno necessità di ottenere stampe di alta qualità ma anche di effettuare fotocopie, scansioni e inviare e ricevere documenti tramite fax.