Lampade da scrivania: le più vendute su Amazon da 28 a 213 €

Guida alla scelta della lampada da scrivania più performante e adatta alle proprie esigenze: ecco i modelli più venduti su Amazon.

Quando si trascorrono molte ore davanti al pc o si è impegnati a consultare libri e documenti, la fonte di luce che illumina il piano di lavoro svolge un ruolo fondamentale. Scegliere con cura la lampada da scrivania è quindi determinante, anche per tutelare la salute degli occhi e scongiurare la comparsa di disturbi visivi o altre problematiche che derivano, ad esempio, dall’adozione di posture scorrette.

Accontentarsi dell’illuminazione collocata sul soffitto o fissata sulle pareti della stanza non è la soluzione ideale: la condizione ottimale per lavorare bene e in sicurezza, invece, è proprio quella di predisporre una lampada da scrivania adatta alle proprie esigenze.

Lampade da scrivania: best sellers su Amazon

Su Amazon è possibile acquistare diversi modelli di lampade per la scrivania, scegliendo tra dispositivi caratterizzati da forme, dimensioni e funzionalità differenti. Anche la gamma dei prezzi è molto ampia, andando incontro alle esigenze più disparate.

Guida alla scelta

Le lampade da scrivania più idonee sono quelle permettono di scegliere l’orientamento a seconda delle necessità individuali, fermo restando che per garantire una visione ottimale è necessario che il fascio di luce sia perpendicolare al piano orizzontale. Nella scelta del modello da acquistare entrano in gioco diversi fattori, tra i quali il lato estetico riveste certamente un’importanza non trascurabile. Le caratteristiche da valutare, tuttavia, sono numerose:

la lampada non deve creare eccessivo ingombro

è necessario valutare la temperatura e il colore del fascio luminoso, che può essere caldo o freddo;

anche il dispendio energetico deve essere preso in considerazione, così come l'intensità del flusso (misurato in lumen);

deve essere preso in considerazione, così come l’intensità del flusso (misurato in lumen); in alcuni casi anche l’indice di resa cromatica gioca un ruolo fondamentale, per determinare la capacità della sorgente luminosa di fare apparire naturali i colori degli oggetti che illumina.