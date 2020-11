Amazon Black Friday: sconti sui prodotti per ufficio

In occasione del Black Friday 2020 Amazon offre sconti e promozioni su una selezione di prodotti per l’ufficio: ecco le offerte più convenienti.

Sconti e promozioni su migliaia di prodotti a partire dalla mezzanotte di giovedì 26 novembre: ecco cosa attente gli e-shoppers più attenti pronti ad approfittare del Black Friday su Amazon, evento in programma fino al lunedì 30 novembre, data che segna il Cyber Monday dedicato al mondo della tecnologia.

Il Black Friday su Amazon segue una intera settimana di offerte online che hanno dato il via alla stagione dello shopping natalizio. Il popolare e-commerce, che quest’anno celebra il decimo anno di presenza in Italia, è ricco di promozioni e sconti sui prodotti per l’ufficio, dalla cancelleria all’arredamento fino alle risorse più tech.

Sconti sui prodotti per l’ufficio

Esselte dox raccoglitori A4 Raccoglitori Esselte dox durevoli e di alta qualità, da usare a casa o in ufficio, perfetti per conservare documenti in formato A4. 21,01 € su Amazon 23,89 € risparmi 2 € I raccoglitori Esselte dox sono durevoli e di alta qualità, da usare a casa o in ufficio. Grazie alla vasta scelta dei colori e all'ampia gamma di formati, è possibile trovare lo stile più adatto alle proprie esigenze. La confezione da 3 raccoglitori per documenti in formato A4 vanta l'innovativo meccanismo a leva, che garantisce un'archiviazione precisa e semplice. La pratica linguetta frontale consente una facile estrazione dallo scaffale, mentre la custodia esterna aiuta l'archiviazione. La struttura è in cartone con carta goffrata, mentre è presente l’etichetta personalizzata sul dorso.

AmazonBasics etichette multiuso Etichette multiuso AmazonBasics compatibili con un'ampia gamma di dispositivi, stampanti laser, stampanti injekt e fotocopiatrici, 9,39 € su Amazon 11,69 € risparmi 2 € Le etichette multiuso AmazonBasics compatibili con un'ampia gamma di dispositivi (stampanti laser, stampanti injekt e fotocopiatrici), realizzate con adesivi senza solventi e carta certificata FSC. Ciascuna misura 70 x 36 mm e sono presenti 24 etichette per foglio A4, con 100 fogli per confezione. Ideali per la casa e per l’ufficio, permettono di ottenere immagini nitide e colori brillanti, grazie al fissaggio ottimale del toner sulla carta.

Post-It lavagna con fogli adesivi removibili Post-It lavagna con fogli adesivi removibili, perfetti per trasformare ogni spazio in uno spazio collaborativo. 94,00 € su Amazon 152,84 € risparmi 58 € Post-It lavagna con fogli adesivi removibili, perfetti per trasformare ogni spazio in uno spazio collaborativo. Sono blocchi da parete che possono essere riposizionati ripetutamente, senza danneggiare le superfici. Utili per visualizzare processi, condividere idee o creare mappe mentali ovunque, anche dove non è possibile installare lavagne bianche tradizionali. La confezione contiene 4 pezzi + 2 pezzi in omaggio, ciascuno contenente 30 fogli di colore bianco.

Post-it C50 organizer da scrivania Ottimo per razionalizzare lo spazio sulla scrivania e per tenere in ordine gli oggetti di cancelleria di uso quotidiano. 18,85 € su Amazon 29,27 € risparmi 11 € Il set da scrivania Post-it C50 è ottimo per razionalizzare lo spazio sulla scrivania e per tenere in ordine gli oggetti di cancelleria di uso quotidiano, incrementando organizzazione e produttività. Il portaoggetti include anche una selezione di articoli di cancelleria: 50 foglietti Post-it Notes, giallo canary, 140 segnapagina Post-it Index di vari colori e 1 rotolo di nastro Scotch Magic. Realizzato con plastica resistente e base appesantita che lo rendono estremamente stabile, questo organizer costituisce un'attraente aggiunta a qualsiasi scrivania.