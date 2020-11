Black Friday per lavoro e ufficio: promozioni e offerte online

Le migliori promozioni del Black Friday di Amazon per rinnovare l’ufficio con dispositivi che facilitano il lavoro, risparmiando tempo e fatica.

Allo scoccare della mezzanotte di giovedì 26 novembre parte il Black Friday su Amazon, evento di quarantotto ore che dà il via allo shopping natalizio e che quest’anno è preceduto da una intera settimana di offerte online.

La Black Friday week su Amazon, infatti, inizia venerdì 20 novembre e termina lunedì 30 novembre, data che segna il tanto atteso Cyber Monday dedicato al mondo della tecnologia.

Dalla cancelleria agli accessori per la scrivania, dalle promozioni tech agli accessori per l’ufficio, le opportunità di acquisto in sconto e in promozione non mancano. Tra i best seller di Amazon durante il Black Friday non mancano gli accessori per il computer e le risorse pensate per rendere più efficiente e smart l’ufficio, che sono in cima alla classifica dei prodotti più acquistati dai consumatori.

Prodotti per l’ufficio in offerta

Il Black Friday 2020, che segna anche il decimo anniversario dell’apertura in Italia dell’e-commerce più famoso al mondo, rappresenta infatti un’occasione imperdibile per rinnovare l’ufficio investendo nell’acquisto di dispositivi che facilitano il lavoro di tutti i giorni, facendo risparmiare tempo e fatica.

Rilegatrice termica Fellowes Helios 30 office Rilegatrice Fellowes Helios 30 office può rilegare simultaneamente fino a un massimo di 300 fogli. 86,56 € su Amazon 109,30 € risparmi 23 € La rilegatrice Fellowes Helios 30 office permette di dare una finitura di alta qualità ai documenti, rilegando simultaneamente fino a un massimo di 300 fogli (30 mm). È dotata di tecnologia avanzata di sicurezza Heatshield, una barriera di sicurezza che previene i contatti accidentali con la piastra riscaldante, mentre la modalità riposo si attiva dopo un periodo di inattività, riducendo il consumo energetico. Spie e indicatori sonori segnalano chiaramente quando la macchina è pronta per l'uso. La rilegatrice, inoltre, si chiude completamente diventando piatta per la conservazione ed è dotata di un vassoio di raffreddamento sul retro. La guida per le dimensioni del documento permette all'utente di selezionare correttamente e facilmente il ciclo di rilegatura. La rilegatrice include un kit di rilegatura adatto per documenti di diverso spessore.

Fellowes distruggidocumenti automatico Perfetto per la casa e l’ufficio, il distruggidocumenti Fellowes AutoMax 200M è in grado di distruggere 200 fogli per volta automaticamente. 405,88 € su Amazon 477,53 € risparmi 72 € Il dispositivo Fellowes AutoMax 200M, permette la distruzione in completa autonomia dei documenti grazie alla tecnologia sure feed, che consente di operare semplicemente caricando la carta e chiudendo il cassetto. Perfetto per la casa e l’ufficio, il distruggidocumenti è in grado di distruggere 200 fogli per volta automaticamente, riducendo ogni foglio A4 in più di 2000 microframmenti di dimensioni 2x14mm, 10 volte più piccoli rispetto ai frammenti normali. Oltre ad assicurare una corretta e sicura distruzione dei documenti confidenziali, il dispositivo è in grado di distruggere anche carte di credito e punti metallici. Progettato per un funzionamento silenzioso, infine, dispone della tecnologia silent shredding che minimizza il rumore e lo rende perfetto per l'uso in spazi di lavoro condivisi.

Fellowes plastificatrice calibre A3 La plastificatrice calibre A3 Fellowes permette di plastificare documenti fino al formato A3 dopo 60 secondi grazie alla tecnologia InstaHeat. 113,88 € su Amazon 136,41 € risparmi 23 € La plastificatrice calibre A3 di Fellowes è pronta per essere usata dopo solo 60 secondi di riscaldamento grazie alla tecnologia InstaHeat, che permette di plastificare documenti fino al formato A3 con pouch da 80 fino a 125 Mycron. È dotata di un sensore anti-inceppamento che rileva le pouche male inserite, mentre la tecnologia Heatguard riduce la temperatura di superficie della macchina, rendendola sicura per tutti, adatta per essere usata in piccoli uffici o a casa. È presente la funzione di spegnimento automatico dopo 30 minuti di inattività. Include uno starter kit di 10 pouch Imagelast in omaggio.

Moleskine Smart Writing Set Ellipse Set di oggetti Moleskine che, usati insieme, permettono di scrivere, disegnare e programmare su carta e in digitale in contemporanea. 104,56 € su Amazon 136,40 € risparmi 32 € Lo Smart Writing System Ellipse di Moleskine è un set di oggetti che, usati insieme, permettono di scrivere, disegnare e programmare su carta e in digitale in contemporanea. Il Paper Tablet consente infatti di fissare le idee a mano su carta e grazie alla Moleskine Pen+ di trasferire tutti gli appunti presi a penna dalla pagina cartacea allo schermo del telefono, in tempo reale grazie all'app Moleskine Notes. Il kit contiene: Pen+ Ellipse smartpen, Paper Tablet a righe con carta speciale ideata per lavorare con Pen+, Astuccio Pen+, Cavetto USB per ricaricare la smartpen, 1 refill di inchiostro per la punta della penna, Volant XS Starter Journal.