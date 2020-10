Amazon Prime Day 2020: stampanti top per l’ufficio

Le migliori offerte sulle stampanti in occasione del Prime Day 2020 di Amazon: caratteristiche, prezzi e guida all’acquisto.

Il 14 ottobre il secondo e ultimo giorno dell’Amazon Prime Day 2020, l’evento online dedicato alle offerte e alle promozioni riservato ai clienti Amazon Prime. Anche quest’anno non mancano gli sconti sulle stampanti, una risorsa indispensabile sia in ufficio sia a casa, soprattutto per coloro che lavorano in modalità Smart Working. Poter contare su un dispositivo multifunzionale, veloce e preciso, rappresenta un vantaggio notevole per la produttività e l’efficienza professionale.

Le offerte, come anticipato sopra, sono disponibili esclusivamente per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento Amazon Prime e per chi ha attivato i 30 giorni gratuiti di prova.

Sconti sulle stampanti: modelli top

Stampante Epson EcoTank ET-2714 Stampante Epson EcoTank ET-2714 multifunzione 3-in-1 Inkjet senza cartucce, con serbatoi ricaricabili per risparmiare sui costi. 200,99 € su Amazon 269,99 € risparmi 69 € La stampante Epson EcoTank ET-2714 è un dispositivo multifunzione 3-in-1 Inkjet, dotata di connettività Wi-Fi e Wi-Fi direct. Grazie alla tecnologia EcoTank permette di stampare utilizzando un set di inchiostri da inserire negli appositi serbatoi che possono contenere in media l'equivalente di 88 cartucce. I costi dell'inchiostro si riducono in media del 90%. Con un solo set di inchiostri è possibile stampare fino a 4.500 pagine in bianco e nero e fino a 7.500 a colori. Compatta e affidabile, consente di stampare da cellulari, tablet e laptop inviando i documenti tramite Wi-Fi e Wi-Fi Direct con la App Epson iPrint. Caratterisitche: velocità di stampa 10 pagine/min monocromatico, 5 pagine/min colour, 69 secondi per 1 foto 10x15 cm. Supporta fino al formato A4.

Stampante HP Color LaserJet Pro M283fdw Stampante HP Color LaserJet Pro M283fdw multifunzione per stampare e scansionare in assoluta semplicità direttamente da mobile con la App HP Smart. 323,95 € su Amazon 399,99 € risparmi 76 € Stampante HP Color LaserJet Pro M283fdw multifunzione, per eseguire operazioni di stampa e scansione in assoluta semplicità direttamente da dispositivo mobile con la App HP Smart. Permette di ottenere stampe, scansioni, copie e fax a colori di qualità professionale utilizzando i toner originali HP con tecnologia JetIntelligence. Il Wi-Fi dual band rende possibili connessioni più rapide e affidabili. Il collegamento diretto tra dispositivo mobile e stampante permette di stampare in tutta semplicità senza accedere alla rete. Garantisce la massima efficienza energetica, grazie alla tecnologia HP Auto-On/Auto-Off.

Stampante multifunzione Brother MFCL3750CDW Stampante multifunzione Brother MFCL3750CDW a colori LED, con funzione di stampa fronte/retro automatica anche da smartphone e tablet. 352,00 € su Amazon 399,00 € risparmi 47 € Stampante multifunzione Brother MFCL3750CDW a colori LED, con funzione di stampa fronte/retro automatica anche da smartphone e tablet. Si caratterizza per l’ampia connettività (USB, Ethernet, Wi-Fi, NFC) e per la capacità di stampare fino a 1000 pagine per ciascun colore con il toner in dotazione. La velocità è pari a 24 pagine al minuto. Il dispositivo è molto silenzioso, grazie alla gamma LED a colori che permette di stampare a meno di 47 dB. È presente un intuitivo display touchscreen da 9,3 cm per gestire con semplicità tutte le funzionalità della stampante multifunzione e personalizzare i propri flussi di lavoro. Grazie alla funzionalità Web Connect, è possibile collegarsi ai propri account cloud e ai servizi online direttamente dal display touchscreen della stampante, senza bisogno del PC.

Guida all’acquisto

La gamma di stampanti a disposizione è molto vasta, ma quali sono i requisiti da prendere in considerazione prima dell’acquisto? Quali i fattori che devono incidere in modo determinante sulla scelta? La prima considerazione da fare riguarda la tecnologia di base: le stampanti laser dotate di toner permettono richiedono una manutenzione limitata e permettono di sostenere un elevato quantitativo di stampe, con costi di gestione non elevati, mentre le stampanti a getto di inchiostro vantano una qualità di stampa generalmente più elevata ma una durata delle cartucce inferiore rispetto al toner.

Da valutare attentamente in base alle necessità individuali, inoltre, è l’acquisto di un dispositivo multifunzione che comprende in un unico dispositivo la stampante, lo scanner e il fax, dotato di connettività Wi-Fi. Alcuni modelli di ultima generazione, inoltre, permettono di abbassare i costi di stampa grazie alla sostituzione delle cartucce con appositi serbatoi di inchiostro, più longevi e sostenibili (ne sono un esempio le stampanti della linea HP Smart Tank ed Epson Ecotank).