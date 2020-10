Amazon Prime Day 2020: tutto per lo Smart Working

Le migliori offerte per gli smart workers in occasione del Prime Day 2020 di Amazon: sconti e promozioni fino alle 23:59 del 14 ottobre.

Il 13 e il 14 ottobre sono i due giorni dedicati all’Amazon Prime Day 2020, l’evento annuale di offerte esclusive riservato ai clienti Prime che come di consueto consiste in quarantotto ore ininterrotte di offerte e promozioni sui prodotti venduti sia dalle piccole imprese sia dai grandi brand.

Un’occasione imperdibile per acquistare a prezzi vantaggiosi tutto ciò che serve per allestire il proprio ufficio in casa, ottenendo il massimo dallo Smart Working e dotandosi delle risorse necessarie per lavorare in modo produttivo anche fuori dalle mura dell’ufficio. Per accedere alle offerte previste dall’Amazon Prime Day è necessario essere iscritti al programma Amazon Prime, eventualmente usufruendo dei 30 giorni di prova gratuiti: al termine di questo periodo è possibile disdire l’offerta senza costi aggiuntivi oppure confermare l’abbonamento e continuare a usufruire dei vantaggi sulle spedizioni e dei servizi aggiuntivi.

Prodotti in offerta

Kare Labora sedia girevole da ufficio Sedia girevole Kare Labora dotata di comodi braccioli e schienale ergonomico. 202,84 € su Amazon La sedia girevole da ufficio Kare Labora è una poltrona dotata di comodi braccioli e schienale ergonomico, caratterizzata da un design sofisticato e curato. È possibile regolare l’altezza della seduta in modo facile e intuitivo, grazie alla molla a gas integrata. La sedia è rivestita in similpelle trapuntato, perfetto per adattarsi ai diversi tipi di arredamento. Complessivamente la sedia misura 105 x 61 x 57 cm.

FRITZ!Box 7590 modem router FRITZ!Box 7590 è un modem router compatibile con tutte le connessioni attualmente presenti in Italia, sia ADSL che VDSL, fino a 300 Mbit/s. 227,13 € su Amazon 269,99 € risparmi 42 € Il FRITZ!Box 7590 è un modem router pensato per chi cerca una connessione veloce, stabile e sicura. Sfruttando più antenne che supportano la tecnologia MU-MIMO permette di mantenere collegati molti dispositivi wireless senza alcun rallentamento, ottimizzando la distribuzione del segnale anche in ambienti ampi. È dotato di due porte a/b per telefoni analogici, segreteria telefonica e fax. Questo modello supporta uno standard Wifi molto avanzato (AC/N) ed è compatibile con tutte le connessioni attualmente presenti in Italia, sia ADSL che VDSL, fino a 300 Mbit/s.

Distruggidocumenti da 15 fogli AmazonBasics Distruggidocumenti da 15 fogli AmazonBasics a taglio incrociato per carta, CD, DVD e carte di credito. 150,09 € su Amazon Distruggidocumenti da 15 fogli AmazonBasics a taglio incrociato, per distruggere velocemente i documenti confidenziali ma anche CD/DVD e carte di credito. Ideale per l'ufficio o per l'uso personale a casa, trasforma velocemente la carta (fino a 15 fogli contemporaneamente) in striscioline della misura di 4 x 31 mm. Vanta un tempo di funzionamento continuo di 20 minuti ed è dotato di protezione contro il surriscaldamento e il sovraccarico e indicatori LED.

Lavagna bianca cancellabile AmazonBasics Lavagna magnetica bianca cancellabile a secco AmazonBasics con bordi in alluminio, ideale per casa e ufficio. 55,49 € su Amazon Lavagna magnetica bianca cancellabile a secco AmazonBasics con bordi in alluminio, ideale per casa e ufficio. La superficie di scrittura liscia e magnetica è perfetta per segnare promemoria e messaggi, rendendo questo strumento fondamentale per allestire uno spazio ben organizzato e stare al passo con la propria agenda giornaliera, gli appuntamenti, le scadenze lavorative. La lavagna misura 900 mm di larghezza x 600 mm di altezza e può essere appesa alla parete con il kit di montaggio incluso. Sono comprese anche 6 calamite, 1 cancellino e 2 pennarelli cancellabili a secco.

Dmora consolle scrivania a scomparsa Dmora consolle con scrivania a scomparsa dal design minimalista per ricavare una zona studio / ufficio in soggiorno o in una qualsiasi stanza della casa. 168,23 € su Amazon 184,59 € risparmi 16 € Dmora consolle con scrivania a scomparsa è una raffinata soluzione salvaspazio per piccoli ambienti o abitazioni, efficace per ricavare una zona studio / ufficio in soggiorno o in camera da letto. Caratterizzata da un design minimalista, è un piano di lavoro estensibile grazie a meccanismo a scorrimento. La scrivania è dotata di due comodi cassetti per riporre oggetti e documenti. Realizzata in laminato bianco con finitura opaca, misura 99 x 88 x 36 centimetri.

Guida all’acquisto

Quali sono gli oggetti e le risorse indispensabili per allestire un ufficio in casa che sia funzionale, comodo e dotato di tutto ciò che serve per lavorare in modo efficiente e collaborativo? Se da un lato la dotazione informatica riveste un ruolo primario per gli smart workers, dall’altro lato è anche indispensabile poter operare in un ambiente adeguatamente illuminato, confortevole e in grado di favorire produttività e benessere. Da non sottovalutare, ad esempio, è la scelta della scrivania e della seduta: un modello ergonomico che garantisca comfort e stabilità è certamente la scelta vincente. Altrettanto importante è riuscire a comunicare in modo ottimale ogni momento, grazie a una connessione veloce e a device ad hoc.

