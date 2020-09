Avast antivirus: 5 offerte imperdibili su Amazon

Avast antivirus è uno dei migliori software del mercato: ecco le 5 migliori offerte su Amazon per garantire la sicurezza infromatica dei propri device.

Tra i migliori software antivirus, necessari per proteggere i dispositivi elettronici aziendali e personali come PC, smartphone e tablet, da intrusi e malintenzionati e dagli attacchi degli hacker oggi in commercio c’è Avast (disponibile anche per sistemi Android).

Periodicamente su Amazon è possibile trovare interessanti offerte per l’acquisto di Avast antivirus che consentono di tenere protetti i propri device risparmiando parecchio sul costo della licenza. Vediamo le attuali 5 migliori offerte di Avast Antivirus su Amazon.

Avast Antivirus su Amazon: le offerte

Su Amazon oggi è possibile acquistare:

Avast Premium Security 2020, licenza per 1 PC, della durata di 1 anno a 29,99€ (solitamente proposto a 69.99 euro); Avast Internet Security 2020, licenza per 1 PC per 1 anno a 22,90 euro (si tratta di un prodotto che ora fa parte di Avast Premium Security e non può essere acquistato a parte sul sito ufficiale); Avast Premium Security 2020, licenza Multi-dispositivo (10 dispositivi) valida un anno a 39,85€ (normalmente proposto a 89.99 euro); Avast Ultimate Suite, licenza valida 2 anni per un singolo PC a 149,99 € (normalmente la licenza annuale costa 99,99 euro); Avast Ultimate Suite, licenza valida 2 anni per 10 PC a 184,79 euro (normalmente la licenza annuale costa 119,99 euro).

Avast Ultimate Suite protegge telefoni, computer, tablet, privacy e web-cam da virus, ransomware, spyware, minacce zero-second, vulnerabilità delle reti Wi-Fi domestiche, delle VPN, e molto altro, offrendo al suo interno le soluzioni:

Avast Premium Security ;

; Avast Cleanup che libera spazio su disco eliminando gli elementi inutili nascosti e velocizza il computer;

che libera spazio su disco eliminando gli elementi inutili nascosti e velocizza il computer; Avast SecureLine VPN che critta la connessione Internet, assicurando una navigazione più sicura e totalmente anonima.

Avast Premium Security include:

blocco dei virus e altri software dannosi: rileva in tempo reale virus, ransomware e altre minacce;

analisi dei punti deboli della protezione Wi-Fi, rilevamento degli intrusi e dei punti deboli della sicurezza presenti nella rete;

protezione dal ransomware mettendo al sicuro foto e file da modifiche indesiderate;

protezione internet con il riconosciemnto e il blocco dei siti contraffatti per acquisti più sicuri e la massima protezione di password e informazioni bancarie;

esecuzione sicura delle app sospette;

firewall avanzato;

controllo della webcam;

eliminazione definitiva dei file sensibili;

aggiornamento automatico delle app;

protezione Accesso Remoto.