NFC: tutte le possibili applicazioni

L'NFC è una tecnologia wireless di prossimità molto nota, soprattutto per i pagamenti digitali, ma le applicazioni sono molteplici: scoprile tutte.

Pagamenti elettronici: i servizi apprezzati dagli italiani 7 Luglio 2020 La Near Field Communication (NFC) è una tecnologia per la comunicazione a corto raggio wireless che consente a due dispositivi, anche differenti e non precedentemente accoppiati, di scambiare dati tra loro.

L’NFC ha una velocità di trasmissione massima pari a 424 kbps, quindi è consigliabile soprattutto quando il quantitativo di dati da scambiare è minimo.

Queste peculiarità rendono l’NFC una tecnologia particolarmente adatta per essere impiegata nell’ambito dei pagamenti elettronici contactless, ma non è l’unico utilizzo che si può fare dell’NFC. Scopriamoli tutti.

NFC: tutti i possibili impieghi

Utilizzando un dispositivo dotato di NFC, tipicamente uno smartphone o un tablet, ma anche smartwatch, PC e altri device, è anche possibile:

acquisire e validare mediante dispositivi abilitati (chioschi elettonici, PC, etc.) biglietti di prenotazione o acquisto di alberghi, cinema, teatri, stadi, treni, aerei, trasporti pubblici e così via, un po’ come avviene con i QR code ;

di prenotazione o acquisto di alberghi, cinema, teatri, stadi, treni, aerei, trasporti pubblici e così via, un po’ come avviene con i ; trasferire e visualizzare fotografie da una macchina fotografica o telefono cellulare NFC a un chiosco elettronico, televisione, computer per la visione o la stampa;

da una macchina fotografica o telefono cellulare NFC a un chiosco elettronico, televisione, computer per la visione o la stampa; trasferire file o metterli in rete fra sistemi wireless;

o metterli in rete fra sistemi wireless; accedere a servizi digitali erogati in rete di pubbliche amministrazioni e privati, mediante l’impiego della CIE (Carta Identità Elettronica);

digitali erogati in rete di pubbliche amministrazioni e privati, mediante l’impiego della CIE (Carta Identità Elettronica); caricare batterie ;

; pagare con carte contacless avvicinando la carta al POS (Point of sale);

avvicinando la carta al POS (Point of sale); pagare da mobile mediante sistemi per smartphone come Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e Vodafone Pay;

mediante sistemi per smartphone come Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e Vodafone Pay; realizzare etichette anti-contraffazione a tutela del Made in Italy;

anti-contraffazione a tutela del Made in Italy; controllare gli accessi (ai mezzi, nelle aule, etc.);

(ai mezzi, nelle aule, etc.); aprire le porte delle camere degli hotel, o altre serrature, usando lo smartphone come una chiave elettronica ;

; offrire informazioni turistiche o di altro tipo.

E questi non sono che degli esempi, gli utilizzi di questa tecnologia sono quasi infiniti e ne vengono sperimentati di nuovi ogni giorno.