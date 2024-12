NASpI e DIS-COLL: nuovi adempimenti e scadenze SIISL

Nuove regole per la NASPI: restrizioni in caso di dimissioni volontarie nei 12 mesi precedenti, almeno 13 settimane di contributi per accedere al sussidio.

Migliora l’occupazione in Italia, soprattutto al Sud e a vantaggio di donne e over 50, ma sullo sfondo restano le incertezze della crisi industriale.

Stranieri in Italia, leva previdenziale e produttiva

Quasi 4 milioni di lavoratori stranieri in Italia: dati in crescita per settori come agricoltura, lavori domestici e manifattura ma con disparità retributive.