Carta del Docente dal 14 ottobre per insegnanti di ruolo

Attivazione Carta del Docente per l'anno scolastico 2024/2025: voucher da 500 euro tramite portale web dal 14 ottobre ma solo per i docenti di ruolo.

Riparte la Carta del Docente da lunedì 14 ottobre 2024, con domanda a partire dalle ore 14:00, e ancora una volta il Ministero dell’Istruzione ammette solo insegnanti di ruolo alla richiesta di voucher da 500 euro nonostante la Corte di Giustizia UE abbia bocciato la discriminazione rispetto ai precari.

L’anno scorso il Bonus Docenti era stato esteso anche ai supplenti annuali, in ottemperanza ai dettami dell’allora decreto Salva-Infrazioni, mentre nell’edizione 2024/2025 si torna alla platea ristretta.

Come funziona la Carta del Docente

La Carta del Docente è stata istituita dalla legge 107/2015. Il meccanismo è quello consueto: per generare uno o più voucher dal valore complessivo di 500 euro da spendere per consumi formativi è necessario accedere alla piattaforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito (alla pagina cartadeldocente.istruzione.it) e, previa registrazione e accesso con le proprie credenziali digitali, procedere con la generazioni dei buoni.

Il portale serve proprio a creare uno o più buoni dell’importo desiderato, fino a un massimo complessivo di 500 euro, corrispondente al proprio borsellino virtuale. Si può anche verificare quanto ancora si può spendere e visionare i buoni già creati e pronti da spendere oppure già spesi.

Con i voucher gli insegnanti possono acquistare materiale utile per la didattica e la formazione: libri, riviste, pc, o corsi di aggiornamento.

Cosa si può acquistare con il voucher

Sono ammessi all’acquisto tramite voucher libri, riviste e pubblicazioni anche in formato digitale ed anche non necessariamente connesse alla propria attività professionale. Fra i dispositivi informatici che si possono acquistare con la Carta del Docente ci sono computer, tablet e notebook ma anche strumenti di robotica educativa, mentre sono escusi gli smartphone.

Si possono inoltre comprare anche i software destinati alle esigenze formative. Si possono spendere i 500 euro della Carta Docente anche per corsi di formazione accreditati presso il Ministero e per l’iscrizione a percorsi di studio. Fra le attività ricomprese ci sono infine anche le rappresentazioni cinematografiche e teatrali o le visite a musei.

Esclusione precari dal Bonus Docenti 2024/2025

L’edizione 2024/ 2025 è riservata agli insegnanti di ruolo: lo specifica il portale per la generazione dei nuovi voucher.

Come anticipato, si tratta di un punto critico, oggetto di aspre critiche e sentenze avverse, anche a livello europeo, motivato dalla natura discriminatoria della differenziazione fra docenti di ruolo e precari tra gli aventi diritto.

Ci sono pertanto richieste sindacali di reintrodurre il diritto anche per quest’anno almeno per i docenti con contratto annuale. Il ministero sembrava aver recepito l’istanza ma al momento non ci sono invece conferme in quesrto senso.

Il problema è dato essenzialmente dalle risorse aggiuntive, che sarebbero necessarie per l’estensione della platea ormai definita in base ai fondi già stanziati.