Cessione PagoPA a Poste Italiane: cosa cambia

Privatizzazioni, cessione di PagoPA a Poste Italiane e Zecca di Stato: come prevede il Decreto PNRR e cosa cambia per il mercato dei pagamenti elettronici.

PagoPA ceduta a Poste Italiane e all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: la cessione è nei programmi di Governo, nonostante le potenziali ripercussioni in ordine alla concorrenza di mercato, per quanto riguarda i servizi di pagamento elettronico.

A prevedere la rilevante cessione di quote pubbliche in PagoPA a Poste Italiane è il nuovo Decreto PNRR. Si destina il 49% a Poste Italiane e il 51% alla Zecca dello Stato.

Vediamo i dettagli e le ripercussioni.

Cessione PagoPA a Poste Italiane

PagoPA per pagamenti pubblici: ecco tutti i canali 26 Ottobre 2023 L’articolo n.20 del Decreto PNRR (DL 19/2024), al comma 3, la inserisce tra le modifiche al codice dell’Amministrazione digitale. Il testo prevede che:

Ai fini del rafforzamento dell’interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché di razionalizzazione e di riassetto industriale nell’ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti rispettivamente all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in misura non inferiore al 51 per cento, e, per la restante quota di partecipazione, al fornitore del servizio universale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i diritti di opzione per l’acquisto dell’intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA S.p.A.

Problemi di concorrenza di mercato

Privatizzazione Poste: in vendita le quote di Governo 26 Gennaio 2024 L’operazione si inserisce nel programma di privatizzazioni del Governo, volto a recuperare 20 miliardi di euro nel triennio 2024-2026 e che comprenderebbe le stesse quote possedute in Poste.

A opporsi alla nuova normativa è stato prima di tutto il PD, che ha presentato un’interrogazione in commissione Bilancio del Senato per comprendere meglio le modalità della cessione, contestata anche da numerosi istituti di credito, dal momento che potrebbe essere in contrasto con gli obiettivi del PNRR e con gli interessi della PA in materia di digitalizzazione.

Ci sarebbero infatti le basi per un ricorso all’Antitrust, per esclusione di concorrenti nell’ambito delle transazioni economiche pubbliche.

Non solo: il decreto assegna a Poste una quota rilevante di PagoPA (un bene pubblico, in quanto posseduta al 100% dal MEF) assegnata senza procedure competitive ad un azienda privata, seppur partecipata dallo Stato, come Poste.