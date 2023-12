Certificati anagrafici anche negli Uffici Postali, c’è l’ok nei piccoli Comuni

Via libera del Garante della Privacy al rilascio di certificati anagrafici presso gli Uffici Postali nei piccoli Comuni.

Presso gli sportelli di Poste Italiane situati nei Comuni con meno di 15mila abitanti sarà possibile richiedere il rilascio dei certificati anagrafici, accedendo ai servizi resi disponibili dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

A dare il parere favorevole allo schema di decreto è stato anche il Garante della Privacy, ritenendo adeguate le misure tecniche, organizzative e di sicurezza sulla protezione dei dati personali.

Stando al testo del decreto, infatti, i certificati anagrafici degli iscritti nell’ANPR potranno essere richiesti in modalità telematica attraverso i servizi di Poste Italiane, per i richiedenti e per i componenti delle relative famiglie. I documenti saranno erogati esclusivamente dai dipendenti di Poste Italiane abilitati ad accedere alla “Piattaforma Polis”.

Gli operatori preposti al rilascio dei certificati, inoltre, dovranno attenersi a specifici processi di identificazione e autenticazione, anche mediante l’utilizzo di smart card crittografiche.

Per ottenere i certificati anagrafici sarà sufficiente recarsi di persona presso gli sportelli dedicati di Poste Italiane, identificandosi presentando il proprio Codice Fiscale e un documento di riconoscimento.