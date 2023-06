Carta Solidale Acquisti: liste dei beneficiari online

Carta solidale per acquisti di beni di prima necessità: pronte dei liste dei nuclei familiari ia cui consegnare la nuova carta risparmio spesa 2023.

Rilasciata l’applicazione INPS online tramite cui i Comuni potranno consolidare le liste dei beneficiari della nuova Carta Solidale Acquisti istituita dalla Manovra 2023 (art.1, commi 450 e 451 della legge 29 dicembre 2022).

Le prime istruzioni sono state fornite con il Messaggio 1958 del 26 maggio. Adesso vengono allertati i Comuni per confermare le liste dei destinatari della nuova carta per il risparmio alimentare, che sarà erogata da luglio.

Carta Solidale Acquisti

Risparmio Spesa 2023: Carta Solidale da luglio 31 Maggio 2023 Gli interessati riceveranno comunicazione dal Comune del riconoscimento del beneficio, con l’invito a presentarsi per il ritiro della carta presso gli uffici postali, presentando la comunicazione ricevuta, che contiene il codice della carta assegnata.

La carta (Carta dedicata a te) sarà consegnata è già attiva e potrà essere utilizzata presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari e presso quelli che aderiranno al progetto proponendo sconti in favore dei possessori delle carte.

Liste di beneficiari

Entro 15 giorni solari a decorrere dal 12 giugno, i Comuni dovranno provvedere a consolidare tali liste, previa specifica abilitazione al servizio “Carta solidale acquisti di beni di prima necessità” da richiedere, secondo le indicazioni fornite con il citato messaggio n. 1958/2023.

Nell’applicazione web sono infatti già presenti le liste di potenziali beneficiari del nuovo sussidio economico, selezionati tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla norma primaria e secondo i criteri di priorità stabiliti dall’articolo 4 del decreto interministeriale MASAF – MEF pubblicato il 12 maggio 2023.

Gli operatori comunali troveranno nell’applicazione web anche alcune slides con le istruzioni d’uso, un manuale utente e alcune FAQ destinate ad agevolare la gestione della misura.

Istruzioni per i Comuni

I Comuni dovranno abilitarsi tramite il modulo (MV62), da trasmettere via PEC alle sedi INPS territorialmente competenti, assieme alla copia del documento di identità dell’operatore per cui si chiede l’abilitazione e del firmatario del Modulo MV62 “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per le Amministrazioni comunali e gli altri Enti erogatori di prestazioni sociali – Dipendente o incaricato”, scaricabile dal sito www.Inps.it > Moduli > Assegnazione e abilitazione.

Ulteriori dettagli sul sito INPS.