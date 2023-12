Modello ISEE 2024: guida al rilascio o rinnovo, modelli e documenti

Come aggiornare l'ISEE 2024: la documentazione necessaria e tutto quel che c’è da sapere per compilare la DSU per il rilascio o rinnovo dell’ISEE.

Il 31 dicembre è in scadenza la validità annuale dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e dunque bisogna prepararsi al rinnovo dell’attestazione o alla richiesta del primo rilascio per chi si accinge a richiederlo per la prima volta.

Ma quali sono i documenti per la compilazione del Modello di DSU necessario ad ottenere l’ISEE 2024? Ecco una guida completa per presentarsi al CAF o per inoltrare la domanda all’INPS. Il corretto calcolo dell’ISEE è infatti indispensabile per accedere a una serie di prestazioni, agevolazioni e servizi.

Come ogni anno, dunque, anche per il 2024 è necessario il rinnovo del Modello presentando una nuova dichiarazione DSU, valida ad esempio per accedere all’Assegno Unico o al Bonus Sociale in Bolletta.

Vediamo come si rinnova l’ISEE, quali documenti servono e come si inoltra la DSU.

Rinnovo o rilascio ISEE 2024: come fare?

Per ottenere il rilascio oppure aggiornare l’ISEE è necessario presentare una serie di documenti che dichiarino o attestino eventuali variazioni relative alla situazione economica familiare, compilando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) con i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare che ha validità dal momento della presentazione fino al 31 dicembre successivo.

La DSU può essere presentata all’ente che eroga la prestazione sociale agevolata, a un Centro di Assistenza Fiscale o direttamente all’INPS attraverso il servizio online per l’ISEE Precompilato.

Quali documenti ISEE per la DSU?

L’insieme dei documenti richiesti per il rinnovo dell’ISEE comprendono le informazioni sul dichiarante, i dati relativi al reddito e al patrimonio mobiliare e immobiliare.

Per quanto riguarda i dati di chi effettua la dichiarazione ai fini ISEE, è necessario presentare il documento di identità, le informazioni sulla residenza del nucleo familiare e i dati che riguardano la casa di abitazione (anche se in affitto, presentando la copia del contratto di locazione e le ricevute di pagamento). Sono anche richiesti i codici fiscali di tutti i componenti, eventuali verbali di invalidità e le targhe degli automezzi.

ISEE: quale documentazione familiare?

Per la presentazione della DSU 2024 servono i documenti del dichiarante e dei suo nucleo familiare, in primis:

documento di identità del dichiarante;

tessera sanitaria di tutta la famiglia;

dati sull’abitazione: rogito, contratto di affitto, ricevute;

targa o estremi di registrazione al PRA dei veicoli di proprietà di tutta la famiglia;

targa o estremi RID di navi e imbarcazioni da diporto

Quali documenti sui redditi per l’ISEE 2024?

I dati sui redditi per l’ISEE 2024 sono quelle relativi al patrimonio posseduto a fine 2021, presentati attraverso copia del Modello Redditi o del Modello 730 con la Certificazione Unica in copia. Sono anche da allegare:

copia certificazione per redditi esenti o con ritenuta alla fonte percepiti nel 2022;

copia dei cedolini paga per i lavoratori del pubblico impiego;

eventuali assegni di mantenimento per figli ed ex coniuge versati nel 2022;

importo eventuali assegni familiari percepiti nel 2022;

dichiarazione Irap per imprenditori agricoli;

redditi da lavoro tassato all’estero;

compensi o indennità esenti ai IRPEF.

Patrimonio mobiliare e immobiliare per ISEE 2024: quali dati?

Per ottenere o rinnovare l’ISEE 2024, il richiedente deve presentare tutte le informazioni sul patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto al 31 dicembre 2022:

dati catastali e valore imponibile IMU degli immobili in possesso al 31 dicembre 2022;

eventuale mutuo per acquisto dell’immobile, compresa copia del piano di ammortamento;

valore commerciale di eventuali aree fabbricabili;

prodotti di risparmio o investimento (conti correnti, carte di credito prepagate e libretti di risparmio con giacenza media 2022, titoli, fondi, depositi, buoni fruttiferi postali, azioni, obbligazioni, assicurazioni vita, vincite lotterie).

La novità di quest’anno per il calcolo del patrimonio ai fini iSEE è contenuta del disegno di Legge di Bilancio 2024, che lascia esclusi BTP e BFP dal modello (ossia titoli di Stato e prodotti con garanzia statale come i buoni fruttiferi postali) fino ad un massimo di 50.000 euro.

Tenendo conto di questa novità, che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2024, vanno esibiti:

saldo contabile dei depositi bancari e postali;

azioni o quote detenute presso società e organismi di investimento collettivo di risparmio;

rapporti patrimoniali, codice fiscale dell’istituto, data di apertura ed eventualmente di chiusura;

dati del patrimonio immobiliare da visure catastali;

documentazione sul patrimonio immobiliare all’estero (con valore IVIE);

atti notarili di compravendita ed eventuali successioni o donazioni;

Come funziona l’ISEE corrente?

L’ISEE corrente permette di ottenere un quadro aggiornato di reddito e patrimonio familiare, nei casi in cui si verifichino variazioni significative che hanno un forte impatto sulla fascia ISEE in cui si ricade. In questi casi, accanto all’ISEE ordinario con validità annuale, si può presentare un ISEE corrente con validità temporanea, che fotografa la situazione economica reale della famiglia.

=> Calcolo ISEE online

Come richiedere l’ISEE 2024?

Per ottenere l’attestazione ISEE, il primo passo è compilare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Da quest’anno è possibile utilizzare la dichiarazione precompilata ISEE, disponibile sul sito dell’INPS dallo scorso anno e da luglio 2023 canale preferenziale per il rilascio dell’attestazione.

Al momento, è ancora possibile richiedere l’ISEE tramite un CAF convenzionato, ovvero un centro di assistenza fiscale, portando la documentazione su indicata. In questo caso, è possibile consegnare personalmente i documenti contenenti le informazioni sui redditi, sul patrimonio e sulla composizione del nucleo familiare al centro di assistenza, che provvederà ad inoltrare la DSU per via delegata, con la richiesta di rilascio ISEE per conto del cittadino.

Per il calcolo dell’Indicatore, l’impianto normativo è quello definito dalla Decreto interministeriale 5 luglio 2021, (Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021), che definisce regole di calcolo, tipologia di redditi considerati, franchigie e agevolazioni per determinati nuclei familiari.

Il tutto, si riassume nelle indicazioni fornite nel Modello ISEE tramite DSU, compilata in base a:

documenti anagrafici del dichiarante e del proprio nucleo familiare;

documenti relativi ai redditi percepiti da tutti i componenti del nucleo;

documentazione sul patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo;

documenti aggiuntiva, nel caso di persone con disabilità.

Tabelle scala di equivalenza e maggiorazioni ISEE

La situazione economica del nucleo familiare tiene poi conto del numero dei suoi componenti, in base ad una specifica scala di equivalenza.

Numero componenti

nucleo familiare Parametro 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 Ecco le maggiorazioni da inserire nel calcolo Maggiorazione Quando spetta 0,35 per ogni ulteriore componente 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli 0,35 in caso di quattro figli 0,5 in caso di almeno cinque figli 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati 0,3 per nuclei familiari con figli minori, in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati Quale Modello ISEE bisogna presentare? Per il calcolo dell’ISEE ordinario si ricorre alla DSU mini, mentre serve la DSU integrale per situazioni particolari in cui bisogna conoscere altri dati. Ci sono infine i modelli ISEE specifici per le relative prestazioni: ISEE “socio-sanitario”;

ISEE “socio-sanitario residenze”;

ISEE “università”;

ISEE “minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi”.