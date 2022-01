ISEE 2022: è boom per la DSE precompilata INPS

Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per prestazioni e sussidi INPS: raddoppiate le domande di rilascio e rinnovo, in crescita l'ISEE precompilato.

In meno di un mese da inizio anno, sono state presentate oltre due milioni di domande di rilascio dell’attestazione ISEE 2022, tramite compilazione della DSU (Dichiarazione sostitutiva unica), il doppio rispetto al 2021. Di certo, a fungere da traino è il nuovo Assegno Unico per i figli a carico. In netta crescita la scelta dell’ISEE precompilato, che permette di completare l’intera procedura online anche da casa. Vediamo tutto.

DSU e ISEE: numeri e trend 2022

Nello specifico, in base ai dati INPS, al 23 gennaio sono state presentate 2.642.895 DSU per richiedere l’Indicatore della situazione economica equivalente per la fruizione di prestazioni sociali agevolate:

2.102.458 tramite CAF,

538.401 in via autonoma.

Le DSU precompilate sono state 456.323 (il triplo rispetto allo stesso periodo dell’anno passato).

ISEE Precompilato: la procedura online

ISEE: DSU precompilata INPS online 18 Gennaio 2022 Il servizio INPS online per ottenere l’ISEE precompilato consente di inviare telematicamente la DSU inserendo i dati di riscontro per i componenti maggiorenni del nucleo familiare (sostanzialmente, il valore della loro dichiarazione dei redditi). Per il resto, bisogna inserire i dati del nucleo familiare e della casa di abitazione, mentre sono precompilati i dati reddituali e patrimoniali di tutti i componenti familiari. Una volta accettati i dati precompilati, si ottiene subito l’attestazione con il valore del calcolo ISEE e gli eventuali indicatori specifici.

Sul sito INPS sono disponibili tutorial e guide all’uso del servizio. Questo è invece il link alla procedura.