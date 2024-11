Bonus Natale 2024 al via: ecco le istruzioni per la domanda su NoiPA

Bonus Natale anche ai dipendenti NoiPA con i requisiti di legge, a dicembre con la tredicesima ma solo previa domanda: ecco come richiederlo.

A dicembre 2024, una larga fetta di dipendenti italiani potrà ottenere il Bonus Natale fino a 100 euro, in veste di indennità una tantum previsto dal Decreto Omnibus (Dl n. 113/2024) per chi ha redditi fino a 28mila euro ed ha coniuge e figlio a carico o è un genitore single.

L’Agenzia delle Entrate e NoiPA, la piattaforma per la gestione degli stipendi nella Pubblica Amministrazione, hanno fornito le prime istruzioni per accedere a questa agevolazione, disponibile in modalità self-service sul portale NoiPA a partire da novembre.

Requisiti per richiedere il Bonus Natale

Il bonus può essere erogato solo previa richiesta del lavoratore. Per poter fare domanda, però, i lavoratori devono rispettare tre condizioni fondamentali:

requisiti di reddito , ossia un reddito annuo complessivo del richiedente per il 2024 non superiore a i 28.000 euro (da tale calcolo è escluso il valore dell’abitazione principale e delle relative pertinenze);

, ossia un reddito annuo complessivo del richiedente per il 2024 non superiore a i 28.000 euro (da tale calcolo è escluso il valore dell’abitazione principale e delle relative pertinenze); requisiti familiari , ossia avere a carico un coniuge (non separato legalmente o di fatto) e almeno un figlio (inclusi figli adottivi, riconosciuti o affidati) oppure, per nuclei monogenitoriali, è sufficiente un figlio fiscalmente a carico;

, ossia avere a carico un coniuge (non separato legalmente o di fatto) e almeno un figlio (inclusi figli adottivi, riconosciuti o affidati) oppure, per nuclei monogenitoriali, è sufficiente un figlio fiscalmente a carico; capienza fiscale, ossia imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente superiore alle detrazioni previste per lavoro dipendente, come specificato dall’articolo 13, comma 1 del TUIR.

Come richiedere il Bonus Natale su NoiPA

NoiPA ha messo a disposizione una nuova funzionalità self-service che consente di richiedere l’indennità direttamente online. Ecco i passaggi per fare domanda:

accesso all’area personale del portale NoiPA, utilizzando le proprie credenziali; accesso alla categoria Stipendiali dal menu “Servizi”. richiesta del Bonus Natale seguendo le indicazioni per completare la procedura di richiesta.

NB: per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, le modalità di richiesta e le scadenze specifiche saranno comunicate direttamente ai datori di lavoro, i quali forniranno assistenza ai dipendenti interessati.

Come calcolare l’importo del Bonus Natale

L’importo massimo del Bonus è di 100 euro e viene calcolato in base ai giorni effettivamente lavorati nel corso del 2024. Pertanto, i lavoratori che hanno accumulato un numero di giorni inferiore rispetto a un anno completo di lavoro riceveranno un importo ridotto proporzionalmente.

In caso di errore nell’importo erogato, è previsto il recupero a conguaglio.

L’indennità è erogata insieme alla tredicesima, ma qualora l’importo del bonus fosse calcolato erroneamente o il richiedente non rispettasse i requisiti previsti, l’eventuale eccedenza sarà recuperata a febbraio 2025 tramite conguaglio fiscale.

Nel caso in cui il lavoratore non fosse più in servizio a febbraio, il recupero avverrà nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2024.

Come funziona il Bonus Natale 2024

Bonus Natale in busta paga anche ai precari 4 Novembre 2024 Il Bonus Natale 2024 è stato pensato per offrire un sostegno economico ai lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, in un periodo dell’anno che prevede già l’erogazione della tredicesima mensilità. La misura è applicabile sia ai contratti a tempo indeterminato che determinato e agli orari di lavoro sia full-time che part-time.

Inoltre, il bonus può essere richiesto anche dai supplenti brevi e saltuari del comparto Scuola, purché il contratto sia registrato nel sistema NoiPA entro dicembre e sia presente un cedolino per la tredicesima mensilità.

In caso contrario, il bonus potrà essere richiesto nella dichiarazione dei redditi 2024. Anche chi è sprovvisto di sostituto d’imposta recupera il bonus nel 730.