Concorso 24 mesi ATA 2021/2022: bandi entro il 26 aprile

Via libera dal MIUR ai bandi di concorso regionali per il personale ATA Scuola: domande dal 27 aprile al 18 maggio con Istanze Online.

Con una nota ad hoc emanata il 5 aprile 2022, il Ministero dell’Istruzione ha invitato gli Uffici Scolastici Regionali a indire concorsi per il personale ATA per l’anno scolastico 2022/2023. I concorsi per soli titoli e 24 mesi sono aperti solo a coloro che hanno già maturato almeno 24 mesi di servizio ATA nella scuola statale, precisamente 23 mesi e 16 giorni.

I bandi regionali saranno finalizzati a creare graduatorie provinciali permanenti e dovranno essere pubblicati sui siti Internet degli USR stessi, entro il 26 aprile 2022.

Per quanto riguarda le domande di ammissione alle selezioni, sarà possibile inoltrarle solo in modalità telematica utilizzando l'applicazione POLIS, a partire dal 27 aprile e fino al 18 maggio 2022. I candidati devono essere in possesso delle credenziali SPID e dell'abilitazione specifica al servizio Istanze on Line (POLIS).

Sarà necessario utilizzare la procedura digitale anche per la scelta delle sedi scolastiche tramite l’Allegato G, che gli uffici provinciali renderanno disponibile una volta completata la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria.

Il Modello H Attribuzione priorità della domanda, infine, si riferisce al personale che intende usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992.