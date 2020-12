Saggio interessi legali su contributi omessi, pensioni e TFR

Contributi INPS omessi: quando si prescrivono 11 Dicembre 2020 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020, recante “Modifica del saggio di interesse legale” con cui, a decorrere dal primo gennaio 2021, è stato fissata a 0,01% il saggio degli interessi legali ed in relazione al quale l’INPS – con la Circolare n. 152 del 2 dicembre – analizza gli effetti sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

In particolare, si ricorda che la riduzione delle sanzioni civili alla misura prevista per gli interessi legali si applica solo previo pagamento dei contributi dovuti, con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2021. Per i debiti pendenti a tale data, gli interessi saranno calcolati secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.

In merito agli interessi legali relativi alle prestazioni pensionistiche e previdenziali, il nuovo saggio di interessi legali si applica alle somme poste in pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e a pensioni, TFR e TFS messe in pagamento dalla stessa data.