Bonus Psicologo 2022: pronte le istruzioni di domanda INPS

Bonus Psicologo 2022, nuova Circolare INPS: disciplina del beneficio e istruzioni per la presentazione della domanda e per il rimborso del contributo.

Con la Circolare n. 83 del 19 luglio 2022, l’INPS illustra la disciplina il Bonus Psicologo fornendo le prime istruzioni per la presentazione della domanda e per il rimborso del contributo, nella quota massima di 50 euro a seduta. L’unico requisito per accedere al beneficio, lo ricordiamo, è un ISEE in corso di validità non superiore a 50mila euro.

Con successivo messaggio sarà comunicata la data di apertura della procedura per la presentazione della domanda, prevista nei prossimi giorni.

Bonus Psicologo 2022: la domanda INPS

La domanda per accedere al Bonus Psicologo 2022 (il contributo per pagare le sedute di psicoterapia post-Covid, di cui all'articolo 1-quater, comma 3 del DL 228/2021, convertito nella legge 15/2022) si presenta esclusivamente online tramite il servizio web dell'INPS denominato "Contributo sessioni psicoterapia", a cui si accede tramite:

portale web dell’Istituto (www.inps.it) con SPID di livello 2, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 e Carta Nazionale dei servizi (CNS);

Contact Center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o 06 164.164 (da rete mobile a pagamento).

Il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per un minore se esercente la responsabilità genitoriale o è tutore o affidatario. Il beneficio può essere richiesto anche per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno, dal tutore, curatore e amministratore di sostegno.

I requisiti autocertificati attraverso il modulo di domanda costituiranno oggetto di verifica: le istanze saranno sottoposte a istruttoria automatizzata.

Assegnazione e utilizzo del Bonus

Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, saranno stilate le graduatorie per Regione e Provincia autonoma, tenendo conto del valore ISEE e dell’ordine di presentazione. L’esito sarà anche notificato tramite SMS e/o mail ai richiedenti, consultabile anche sulla procedura utilizzata per la domanda, nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.

In caso di accoglimento, sarà indicato l’importo del beneficio e del codice univoco da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia. Il professionista, lo dovrà indicare per effettuare la prenotazione della seduta. L’erogazione dell’importo spettante, infatti, verrà erogato direttamente a professionista che lo scalerà ad ogni sessione dal plafond complessivo spettante al paziente.

Tutti i dettagli, nella Circolare INPS.