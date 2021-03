Pannelli in plexiglass per l’ufficio: i più venduti su Amazon

Guida alla scelta dei pannelli divisori in plexiglass per lavorare in sicurezza anche a contatto con il pubblico: modelli e prezzi.

L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha reso necessaria l’adozione di specifiche misure di sicurezza all’interno degli uffici, degli studi professionali e delle attività commerciali. La soluzione ideale per chi lavora a contatto con il pubblico, ma anche per delimitare le postazioni all’interno di un ufficio, è quella di installare pannelli divisori che possano delimitare gli spazi e limitare il rischio di diffusione del virus.

I pannelli divisori possono essere di diversi materiali, tra cui il plexiglass rappresenta una delle soluzioni più economiche e versatili. Sono dispositivi funzionali, semplici da installare ed eventualmente da spostare e ricollocare secondo le necessità.

Pannelli in plexiglass: modelli e prezzi

Shape Acrilic pannello in plexiglass autoportante Pannello in plexiglass trasparente Shape Acrilic con foro di apertura, disponibile in varie dimensioni. 24,50 € su Amazon Pannello in plexiglass trasparente Shape Acrilic con apertura alla base, ideale da usare come barriera divisoria di protezione. Le dimensioni sono 60 x 75 cm di altezza, tuttavia il pannello è disponibile anche in altre dimensioni (50x75h, 70x75h, 80x75h). Ha uno spessore di 5 mm e il foro di apertura misura 31 x 13 cm.

Pannello in plexiglas trasparente Genérico Pannello in plexiglass resistente e antiurto con foro di apertura e sostegni autoportanti. 32,90 € su Amazon Pannello in plexiglas trasparente Genérico con spessore di 4-5 mm. Resistente e antiurto, ha dimensioni pari a 100 x 67 cm ed è dotato di supporti di sostegno con profondità pari a 19 cm. È anche presente un’apertura per facilitare lo scambio di oggetti e documenti. Il pannello disponibile in tre dimensioni: small, medium, large.

Pannello in plexiglass The Big Things Pannello in plexiglass resistente e facile da montare, con dimensioni pari a 70 x 50 cm. 33,89 € su Amazon Parete di protezione trasparente in plexiglass facile da montare grazie al pratico sistema a incastro. Il pannello, realizzato con tecnologia CNC, è dotato di supporti che si adattano perfettamente a qualsiasi superficie. È anche presente uno spazio aperto alla base per consentire lo scambio di documenti in totale sicurezza. Misura 70 x 50 cm.

Guida alla scelta

La parete divisoria in plexiglass deve adattarsi alle singole esigenze e, soprattutto, possedere dimensioni tali da assicurare la massima protezione possibile. Per questo motivo è importante valutare con attenzione le misure del pannello, calcolando l’ingombro sia per quanto riguarda lo sviluppo in orizzontale e in verticale sia in merito al foro di apertura, che deve facilitare lo scambio di materiale senza tuttavia incidere in modo negativo sulla protezione.

I vantaggi di un pannello autoportante sono numerosi, infatti la presenza di apposite basi di appoggio facilita l’installazione e consente di collocare la parete divisoria in modo pratico e funzionale. È importante, infine, optare per un pannello realizzato con materiali di qualità che possano proteggere da eventuali urti, garantendo sempre la massima integrità e trasparenza.