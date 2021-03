Lavagna magnetica da parete: guida alla scelta

Versatile e pratica, la lavagna magnetica facilita il lavoro in ufficio o a casa: consigli per scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze.

La lavagna magnetica si rivela molto utile in ambito professionale, sia in ufficio sia a casa per chi lavora da remoto. Rappresenta uno spazio dove scrivere, progettare, annotare informazioni importanti o pianificare le attività da svolgere. Mettere nero su bianco un’idea o un progetto anche in fase iniziale, infatti, aiuta a valutare al meglio le proposte e individuare i passaggi fondamentali a cui dare la priorità.

In ufficio, inoltre, la lavagna rappresenta un valido aiuto per organizzare un brainstorming con i colleghi al lavoro, ma anche per presentare un progetto indicando eventuali integrazioni e modifiche da apportare. La lavagna magnetica da parete, in particolare, è una delle tipologie più usate e apprezzate grazie alla sua stabilità e versatilità. In commercio è possibile reperire soluzioni funzionali e moderne che si adattano perfettamente a diversi tipi di arredamento, caratterizzate da un design essenziale ma personalizzabile.

Lavagne magnetiche: modelli e prezzi

KalaMitica lavagna magnetica in acciaio Lavagna magnetica KalaMitica realizzata in acciaio di colore nero antracite e dimensioni pari a 56 x 38 cm. 30,08 € su Amazon Lavagna magnetica KalaMitica realizzata in acciaio, di colore nero antracite. È scrivibile sia con i gessetti sia con i pennarelli a gesso liquido. Facilmente scrivibile e cancellabile con un panno umido, può essere montata facilmente sulla parete utilizzando il kit in dotazione composto da 4 viti, tasselli e copriforo. La lastra metallica misura 56 x 38 cm e ha uno spessore di 1,2 mm.

S Swancrown lavagna magnetica combinata Lavagna magnetica S Swancrown formata da una parte magnetica e una parte in sughero, con dimensioni pari a 60 x 45 cm. 28,99 € su Amazon S Swancrown è una lavagna magnetica combinata formata da una parte magnetica e una parte in sughero. Dotata di cornice di alluminio, ha una superficie liscia facile da scrivere e cancellare. Il sughero autorigenerante garantisce un uso a lungo termine e lo spessore è ottimale per l’uso di puntine. È anche presente un vano portapenne che si aggancia al fondo della lavagna. In dotazione anche 1 pennarello cancellabile nero, 6 puntine, 8 viti di fissaggio e 4 copri angoli. Misura 60 x 45 cm.

Lavagna bianca cancellabile AmazonBasics Lavagna magnetica bianca cancellabile a secco AmazonBasics con bordi in alluminio, ideale per casa e ufficio. 55,49 € su Amazon Lavagna magnetica bianca cancellabile a secco AmazonBasics con bordi in alluminio, ideale per casa e ufficio. La superficie di scrittura liscia e magnetica è perfetta per segnare promemoria e messaggi, rendendo questo strumento fondamentale per allestire uno spazio ben organizzato e stare al passo con la propria agenda giornaliera, gli appuntamenti, le scadenze lavorative. La lavagna misura 900 mm di larghezza x 600 mm di altezza e può essere appesa alla parete con il kit di montaggio incluso. Sono comprese anche 6 calamite, 1 cancellino e 2 pennarelli cancellabili a secco.

Lavagna magnetica: guida alla scelta

I modelli di lavagna magnetica disponibili sul mercato permettono di avere a disposizione supporti versatili e utili in varie occasioni, facilmente posizionabili. La scelta della tipologia più adatta alle proprie necessità deve basarsi su alcuni criteri basilari, primo tra tutti l’ingombro. Le dimensioni della lavagna da parete, infatti, possono raggiungere un’estensione anche notevole purché il materiale di realizzazione non sia eccessivamente pesante: può essere alluminio, acciaio o vetro. La cornice, se presente, può essere in legno o in plastica. A differenziare maggiormente i diversi modelli di lavagna magnetica da parete sono, ad esempio, il colore del supporto e la modalità di scrittura: la maggior parte delle lavagne sono scrivibili con i pennarelli, tuttavia esistono tipologie che supportano i comuni gessetti.

Alcuni modelli, inoltre, presentano una suddivisione interna tra una parte scrivibile e una parte costituita da un fondo in sughero o in feltro, adatta per appendere post-it, documenti o biglietti di vario tipo mediante l’applicazione di comuni puntine.

Per quanto riguarda la parte scrivibile, infine, a fare la differenza è anche il rivestimento utilizzato. Esistono lavagne smaltate o laccate, in grado di offrire una superficie caratterizzata da diversi gradi di brillantezza e soprattutto di resistenza nel tempo. Da questi rivestimenti dipende anche la maggiore o minore facilità relativa alla rimozione della scrittura.