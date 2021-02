Orologi da parete per l’ufficio: 3 modelli da non perdere

Funzionali e veri e propri oggetti di design, gli orologi da parete possono valorizzare qualsiasi ambiente professionale: ecco alcuni modelli top.

Un orologio da parete scelto con cura è in grado di valorizzare qualsiasi ambiente, trasformandosi in un complemento d’arredo non solo bello da vedere ma anche molto funzionale. All’interno di un ufficio o di uno studio professionale, ad esempio, poter avere sempre l’ora sotto controllo è un vantaggio da non sottovalutare, anche a favore di eventuali collaboratori e clienti.

La gamma di orologi da parete che arredano è molto vasta, tuttavia la scelta dell’oggetto più adatto per un ambiente lavorativo non deve mai essere lasciata al caso. Esistono modelli tradizionali e altri decisamente più moderni, veri oggetti di design che da soli possono riempire una parete disadorna e contribuire notevolmente a migliorare lo spazio.

Orologi da parete: modelli e prezzi

I brand che producono orologi da parete perfetti per l’ufficio sono numerosi, tanto che anche chi ha poco tempo a disposizione può facilmente trovare l’oggetto che più si allinea con le proprie esigenze navigando su Internet. Amazon, ad esempio, garantisce una scelta ricca e variegata.

Orologio da parete in legno CalleaDesign Orologio design da parete in legno con lancette in metallo. 96,50 € su Amazon L’orologio da parete Exacto in legno è stato progettato e interamente realizzato nel laboratorio CalleaDesign di Trieste. È disponibile in diversi colori, tra cui la versione in rovere qui proposta. È dipinto a mano con vernici a base d’acqua e vanta un meccanismo silenzioso, preciso e affidabile. Le lancette sono in metallo. Misura 36,0 x 36,0 x 3,5 cm.

Orologio adesivo da parete Vangold Orologio da parete adesivo con diametro complessivo che varia tra 90 e 130 cm. 25,99 € su Amazon Orologio Vangold da parete in metallo color argento da applicare direttamente sul muro grazie agli adesivi appositi. È un orologio moderno senza cornice, realizzato in metallo con specchio in acrilico, ideale per decorare la casa e l’ufficio. Facile da installare, ha il puntatore delle ore lungo 31 cm e quello dei minuti lungo 39 cm. Il diametro complessivo varia tra 90 e 130 cm.

Orologio da parete Dekori Orologio da parete Dekori realizzato in HDF, materiale derivato dal legno ecologico e resistente. 43,00 € su Amazon Realizzato dal brand Made in Italy Dekori, l’orologio da parete è realizzato in HDF, un materiale derivato del legno ecologico e molto resistente. Le lancette sono realizzate in fibra di legno, resistenti, indeformabili e abbinate nei colori con l’orologio. Misura 38 x 22 x 6 cm.

Guida alla scelta

La caratteristica principale che un orologio da parete deve possedere è certamente la funzionalità, soprattutto se inserito all’interno di un ambiente professionale. La scelta, tuttavia, deve necessariamente prendere in considerazione alcuni criteri basilari, primo tra tutti la tipologia di arredamento che caratterizza la stanza che ospiterà l’orologio. È fondamentale, infatti, tenere conto degli arredi e dello stile, che può essere classico, moderno, essenziale o vintage. Altrettanto importante, inoltre, è valutare le caratteristiche della parete dove l’orologio verrà collocato, prendendo in considerazione:

le dimensioni totali;

la presenza di cornici o altri elementi decorativi;

il colore;

la presenza di mobili, scrivanie, scaffali nelle immediate vicinanze.

Per riempire una parete scarna, creando uno straordinario effetto decorativo, ad esempio, è utile optare per un modello di orologio di grandi dimensioni che possa riempire lo spazio in modo efficace.