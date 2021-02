Orologi Czoka in legno: i modelli a meno di 50 € da provare

Scegliere un orologio da polso in legno significa investire in un accessorio di qualità rispettando l’ambiente: i modelli Czoka alla portata di tutti.

L’acquisto di un orologio in legno rappresenta una scelta decisamente eco-friendly e va incontro a un trend crescente, caratterizzato dal desiderio di possedere accessori leggeri, innovativi e adatti a tutte le occasioni. Czoka è uno dei brand specializzati nella produzione e vendita di orologi e occhiali da sole in legno, prodotti realizzati a mano e progettati con cura per garantire un’esperienza di acquisto di qualità elevata. A orientare verso questa scelta, rispetto agli orologi caratterizzati dai materiali più classici come l’acciaio, è principalmente la volontà di contribuire al rispetto dell’ambiente grazie all’utilizzo di materiali ecologici.

Modelli e prezzi

La gamma di orologi in legno del brand Czoka è molto ampia e caratterizzata da una fascia di prezzo facilmente accessibile. Diversi modelli sono disponibili a meno di 50 euro anche online, come su Amazon.

Orologio da polso in legno Czoka al quarzo noce Orologio da polso in legno del brand Czoka, con meccanismo al quarzo, chiusura a scatto e cinturino regolabile. 41,99 € su Amazon L'orologio in legno naturale Czoka è realizzato a mano con legno di noce e ulivo, levigato a mano e lucidato per ottenere una finitura liscia e resistente. È dotato di movimento al quarzo giapponese, cronografo a 12 ore / 24 ore e datario, chiusura a scatto in acciaio inossidabile di alta qualità. Le bande in legno sono espandibili e possono essere regolate facilmente. Diametro del quadrante 43 mm, lunghezza del cinturino regolabile fino a 25 cm.

Orologio da polso in legno Czoka quadrato Orologio da polso in legno naturale Czoka, con meccanismo al quarzo, chiusura a scatto e cinturino regolabile. 39,99 € su Amazon Orologio in legno naturale Czoka con movimento al quarzo giapponese e cinturino regolabile. Il quadrante quadrangolare ha fondo nero e vetri antigraffio. La chiusura è a scatto mentre le bande in legno sono espandibili e possono essere regolate facilmente. La lunghezza del cinturino è regolabile fino a 25 cm.

Orologio in legno Czoka da donna Orologio da polso da donna realizzato in legno dal brand Czoka, con meccanismo al quarzo, chiusura a scatto e cinturino regolabile. 39,99 € su Amazon Orologio in legno Czoka da donna, leggero e confortevole grazie al materiale di realizzazione 100% naturale che mantiene la temperatura costante, non troppo calda in estate né troppo fredda in inverno. Ha movimento al quarzo giapponese, cinturino marrone e quadrante verde di diametro pari a 40 mm e spessore di 9 mm. La lunghezza del cinturino è regolabile fino a un massimo di 23 cm.

Guida alla scelta

La possibilità di acquistare un oggetto realizzato con materiali ecologici permette di beneficiare di diversi vantaggi, primo tra tutti l’opportunità di rispettare l’ambiente. È un accessorio a contatto con la pelle che, grazie ai materiali di realizzazione, non presenta rischi legati a possibili allergie e reazioni cutanee. Nella scelta influiscono certamente la tipologia di legno usato, da cui dipende la colorazione dell’orologio, ma anche la leggerezza e la facilità d’uso. Gli orologi in legno, inoltre, hanno una durata nel tempo maggiore rispetto quelli realizzati con altri materiali. Da non sottovalutare, infine, il vantaggio di poter usare un orologio da polso in legno in qualsiasi stagione e indossando outfit diversi.