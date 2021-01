Orologi da uomo Detomaso: 4 modelli a meno di 200 €

L’orologio da polso è un biglietto da visita efficace in ogni occasione, lavoro compreso: come scegliere quello giusto optando per un brand specializzato.

Scegliere un orologio da uomo può non essere un’impresa semplice, soprattutto se al mero gusto estetico si affiancano altri criteri di valutazione che devono tenere conto di numerosi aspetti. Qual è il proprio stile di abbigliamento? In quali occasioni si intende indossare l’orologio? È necessario dare priorità alla praticità o all’eleganza? Restringere il campo ai brand specializzati nella produzione di orologi è sempre una strategia efficace per non sbagliare. Detomaso, ad esempio, è un’azienda con sede in Germania nata dall’intuizione del fondatore Richiard Detomaso, che negli anni Sessanta intraprese un lungo viaggio su strada attraverso l’Italia e decise di trasformare questo stile di vita in un orologio da polso, creando un marchio ad hoc.

Orologi Detomaso: modelli e caratteristiche

Gli orologi Detomaso richiamano proprio il design dinamico delle classiche auto sportive, declinato in una serie di collezioni di elevata qualità. Allo stato attuale è possibile acquistare gli orologi Detomaso solo online, anche su Amazon.

Orologio da uomo Detomaso Milano Cronografo Detomaso Milano con diametro della cassa di 48 mm e movimento al quarzo. 185,18 € su Amazon Cronografo Detomaso Milano con diametro della cassa di 48 mm, movimento al quarzo del calibro Epson VR 32A con visualizzazione 24 ore e datario separato. La cassa è in acciaio Inox di alta qualità con cristallo minerale antigraffio. È un orologio multifunzione con impermeabilità fino a 5 ATM (50 metri), ideale per l'uso quotidiano. Il cinturino di alta qualità è dotato di una barra a molla a sgancio rapido, che consente cambi veloci scegliendo cinturini in mesh e acciaio Inox massiccio.

Orologio da uomo Detomaso Firenze Orologio da polso da uomo Detomaso della collezione Firenze con cronografo, meccanismo al quarzo e cinturino in pelle blu. 133,63 € su Amazon Orologio da polso da uomo Detomaso della collezione Firenze con cronografo, meccanismo al quarzo e cinturino in pelle blu. Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità, è dotato di lunetta girevole con gli indici per i diversi fusi orari. Il design dinamico si adatta a diversi stili di abbigliamento. La cassa ha un diametro di 42 mm, è realizzata in acciaio Inox di alta qualità con cristallo minerale antigraffio.

Orologio Detomaso Sorpasso bicolore Cronografo bicolore della collezione Sorpasso di Detomaso, con meccanismo al quarzo. 199,00 € su Amazon Cronografo bicolore della collezione Sorpasso di Detomaso, con meccanismo al quarzo e cinturino in pelle blu. La cassa in acciaio Inox di alta qualità con vetro antigraffio ha un diametro di 42 mm.

Orologio Detomaso San Regmo Diver Silver Green Orologio da polso da uomo Detomaso San Regmo Diver Silver Green, analogico, al quarzo con cinturino in argento. 199,00 € su Amazon Orologio da polso da uomo Detomaso San Regmo Diver Silver Green, analogico, al quarzo con cinturino in argento. La cassa in acciaio Inox (diametro 43 mm) ha vetro zaffiro antigraffio. È impermeabile fino a 30 bar ed è presente la lunetta girevole e albero antiurto. Grazie al meccanismo Superluminova è possibile leggere l'ora anche al buio.

Guida alla scelta

Gli orologi da polso possono essere indossati in ogni situazione e in ambito professionale, ma non solo, rappresentano un biglietto da visita importante. Scegliere un accessorio caratterizzato da un design pulito ed elegante è sempre la scelta migliore, tuttavia prima di effettuare l’acquisto è necessario prendere in considerazione diversi aspetti:

la tipologia di movimento , al quarzo o automatico;

, al quarzo o automatico; la grandezza del quadrante , che deve essere proporzionata al proprio polso in modo da valorizzarlo al meglio e senza apparire eccessiva;

, che deve essere proporzionata al proprio polso in modo da valorizzarlo al meglio e senza apparire eccessiva; la qualità del cristallo che copre la cassa, meglio se realizzato in vetro temperato o zaffiro sintetico;

che copre la cassa, meglio se realizzato in vetro temperato o zaffiro sintetico; il materiale di realizzazione della cassa e del cinturino, scegliendo ad esempio tra acciaio Inox e titanio nel primo caso e tra cuoio o metallo nel secondo.