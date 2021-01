Orologi da uomo in legno: 3 modelli da acquistare

Leggeri, eco-friendly e adatti a tutte le occasioni, gli orologi da uomo in legno garantiscono un’esperienza di utilizzo eccellente: ecco 3 modelli top.

Gli orologi in legno occupano un posto particolare nella vasta gamma di orologi da polso disponibili sul mercato. Sono accessori funzionali che focalizzano l’attenzione sulla sostenibilità e sul rispetto dell’ambiente, allineandosi allo stesso tempo ai più moderni trend della moda. Acquistare un orologio in legno significa sia optare per una scelta eco-friendly sia indossare un accessorio in grado di valorizzare il proprio stile, senza rinunciare alla qualità dei materiali e dei meccanismi. La gamma di orologi di legno accessibile sul mercato è molto ampia e vede protagonisti diversi brand, in grado di produrre modelli differenti disponibili a fasce di prezzo diverse.

Modelli e prezzi

Su Amazon, ad esempio, è possibile acquistare orologi di legno da uomo, da donna e unisex potendo scegliere tra modelli e colorazioni differenti, avendo sempre la garanzia di acquistare un oggetto di design innovativo e originale.

Wewood orologio in legno al quarzo Orologio con quadrante e cinturino in legno marrone realizzato nel 2018 da Wewood. 129,00 € su Amazon Orologio in legno prodotto da Wewood, anno 2018, con meccanismo al quarto e vetro minerale. Cassa e cinturino sono in legno, rispettivamente con diametro di 45 mm e larghezza pari a 26 mm entrambi di colore marrone. Ha un peso di 56 grammi.

Bewell cronografo in legno Orologio in legno fatto a mano realizzato nel 2019 da Bewell. 52,00 € su Amazon Orologio in legno naturale Bewell realizzato a mano, levigato accuratamente per ottenere una finitura liscia e resistente. Anno 2019, è dotato di meccanismo al quarzo, indicatori luminosi svuotati, calendario della data e 3 sub-dial. Diametro della cassa 46 mm e cinturino largo 27 mm. Pesa 73 grammi.

LAiMer orologio in legno Black Edition Orologio da polso al quarzo della serie Black Edition di LAiMer datata 2017. 79,00 € su Amazon 114,90 € risparmi 35 € Orologio analogico da polso in legno al quarzo della serie Black Edition di LAiMer datata 2017. È dotato di vetro minerale, quadrante e cinturino in legno di sandalo che misurano 50 mm di diametro e 26 mm di larghezza. Pesa 68 grammi.

Orologi in legno: guida alla scelta

Chi si approccia al mondo degli orologi di legno non deve perdere di vista la caratteristica peculiare di questi accessori, vale a dire la possibilità di acquistare un oggetto realizzato con materiali ecologici nel pieno rispetto dell’ambiente e riducendo il rischio di andare incontro a reazioni allergiche. Nella scelta entrano in gioco diversi fattori:

tipologia di legno usato, da cui dipende la colorazione dell’orologio;

vestibilità e leggerezza, quest’ultima assicurata proprio dall’utilizzo del legno come materiale di realizzazione;

durata nel tempo, maggiore rispetto a molti orologi realizzati facendo uso di altri materiali e strettamente legata anche alla qualità dei meccanismi;

presenza di inserti aggiuntivi, in grado di impreziosire l’oggetto soprattutto se questo è il prodotto di attività totalmente artigianali.

Consigli finali

Un orologio in legno si abbina perfettamente a diversi outfit e può essere indossato in tutte le occasioni. Oltre a questo vantaggio, la presenza del legno naturale come materiale di realizzazione garantisce un’esperienza di utilizzo eccellente. Il cinturino e il quadrante in legno, infatti, si caratterizzano per una temperatura molto simile a quella della pelle e non si surriscaldano se vicini a una fonte di calore. La notevole leggerezza, inoltre, rende questo accessorio molto comodo e confortevole.