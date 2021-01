Calendario perpetuo da scrivania: l’offerta SSZZ

Il calendario perpetuo è una risorsa utile per tenere sotto controllo le scadenze: funzionalità, modelli e prezzi.

Una postazione di lavoro funzionale e confortevole non può prescindere da un costante controllo del tempo, in modo tale da riuscire a organizzarsi al meglio e a tenere sotto controllo le scadenze. Se è vero che la maggior parte dei dispositivi elettronici usati abitualmente permettono di monitorare data e ora in ogni momento, è innegabile che dotarsi di uno strumento ad hoc che può diventare anche un oggetto di design rappresenta una scelta vantaggiosa da diversi punti di vista. Il calendario perpetuo è la risorsa che consente di ottenere questo obiettivo, un oggetto moderno da collocare semplicemente sulla scrivania che rivela numerose funzionalità utili.

Il calendario perpetuo si basa su un principio standard, applicato anche in molti orologi da polso: la data viene modificata automaticamente, passando da un mese all’altro in modo preciso in base al numero dei giorni senza bisogno di intervenire manualmente. Non occorre quindi sostituirlo di anno in anno, ma regolare le impostazioni solo inizialmente in modo tale che venga riconosciuto in automatico il giorno del mese e della settimana corretto.

Calendario perpetuo SSZZ: modelli e prezzi

Su Amazon è possibile trovare diversi modelli di calendario perpetuo digitale, da parete o da scrivania. SSZZ è uno dei brand che offre una vasta gamma di questi strumenti a prezzi competitivi.

Calendario perpetuo SSZZ Digital Alarm Clock Dotato di display LED regolabile in luminosità, alimentatore elettrico e funzioni basilari: termometro, data, indicazione delle 24 ore e della temperatura. 75,55 € su Amazon Il calendario perpetuo SSZZ Digital Alarm Clock, con display LED regolabile in luminosità, è uno strumento silenzioso dotato di un ampio schermo che consente una facile lettura. Alimentato dall’adattatore, può essere collocato a parete o appoggiato sulla scrivania ed è corredato da alcune funzioni basilari: termometro, data, indicazione delle 24 ore e della temperatura. Le sue dimensioni sono 330 x 205 x 30 mm.

SSZZ calendario perpetuo LCD Con display digitale LCD, è ideale anche per essere trasportato in viaggio e usato in qualunque luogo. 19,44 € su Amazon Sottile e pieghevole, il calendario perpetuo SSZZ con display digitale LCD è ideale anche per essere trasportato in viaggio e usato in qualunque luogo. È presente la modalità di promemoria del compleanno, la modalità sveglia, il termometro e il calendario ma anche l’indicazione della temperatura. Dal design semplice e moderno, è alimentato a batteria.

Calendario perpetuo multilingue SSZZ Supporta 8 lingue diverse e la scheda SD può fungere da cornice digitale. 95,61 € su Amazon Il calendario perpetuo SSZZ permette di impostare facilmente il display su 12 o 24 ore, riuscendo anche a indicare cinque momenti della giornata diversi (mattina, pomeriggio, sera, notte e prima dell'alba). Supporta 8 lingue diverse: inglese, francese, tedesco, italiano, olandese, spagnolo, polacco e svedese. Può anche supportare la regolazione della luminosità automaticamente grazie alla funzione di auto-oscuramento. La scheda SD può fungere da cornice digitale per sfogliare foto e riprodurre video o brani musicali. È dotato di alimentatore.

Guida alla scelta

L’acquisto del calendario perpetuo da scrivania si basa essenzialmente sul gusto personale, tuttavia nella scelta del modello entrano in gioco alcuni fattori determinanti. I modelli illustrati sopra, ad esempio, si basano sulle medesime funzionalità standard ma differiscono per alcuni dettagli:

alimentazione elettrica o a batteria, da prendere in considerazione tenendo conto della postazione e del luogo in cui verrà collocato questo strumento;

elettrica o a batteria, da prendere in considerazione tenendo conto della postazione e del luogo in cui verrà collocato questo strumento; colore e dimensioni , da valutare soprattutto per evitare un ingombro eccessivo e sulla base dell’esigenza di trasportare il calendario perpetuo in viaggio;

, da valutare soprattutto per evitare un ingombro eccessivo e sulla base dell’esigenza di trasportare il calendario perpetuo in viaggio; presenza di funzionalità aggiuntive, come la modalità cornice digitale e la funzione multilingue.