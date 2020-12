Sedie da ufficio Hbada: 2 modelli a meno di 120 €

Hbada è uno dei più noti brand specializzati nella produzione di sedie per l’ufficio ergonomiche e confortevoli: consigli per scegliere il modello giusto.

Sinonimo di design e rispetto degli standard ergonomici, Hbada è uno dei più noti brand specializzati nella produzione di sedie per l’ufficio. Un marchio professionale affidabile che permette di acquistare prodotti qualificati grazie al superamento delle certificazioni BIFMA e SGS e di un test di pressione statica di 1136 kg. Caratteristica fondamentale delle sedie Hbada, infatti, è il design ergonomico dello schienale che fornisce un adeguato supporto alla colonna vertebrale, prevenendo e alleviando eventuali disturbi alla schiena e agli arti.

Sedie ergonomiche Hbada: modelli e prezzi

Una vasta scelta di sedie per l’ufficio Hbada è presente su Amazon, dove è possibile acquistare sedute perfette per qualsiasi ambiente a prezzi competitivi:

Sedia Hbada con braccioli pieghevoli Comoda sedia ergonomica con imbottitura spessa in grado di garantire una sensazione confortevole. 109,99 € su Amazon Sedia Hbada con braccioli retrattili poco ingombranti, design ad angoli smussati. Comoda ed ergonomica, è regolabile in altezza e può ruotare di 360 gradi. Lo schienale con tessuto a rete traspirante è piacevole e confortevole. L’altezza della seduta è pari a 45-54 cm, mentre le dimensioni complessive (compresa l’altezza regolabile) sono pari a 60 cm x 91-100 cm.

Sedia Hbada con braccioli Sedia rivestita in cotone e lino per garantire traspirazione e delicatezza sulla pelle. Compra su Amazon Sedia Hbada con braccioli, senza poggiatesta, rivestita in cotone e lino, tessuti traspiranti delicati sulla pelle. Ha un cuscino in spugna da 7 cm, comodo e traspirante. La base a croce permette la rotazione di 360 gradi. Lo schienale si inclina fino a 120 gradi. Dimensioni complessive: 60 cm x 86-94 cm.

Sedie Hbada: come scegliere quella giusta

Scegliere Hbada per acquistare una sedia per l’ufficio, o per allestire una postazione di lavoro funzionale a casa, permette di creare un ambiente confortevole in grado di favorire la produttività, prestando attenzione al benessere personale e alla propria salute. Per ogni tipologia di acquisto l’azienda produttrice offre un anno di garanzia, ragione in più per optare per questa scelta che consente di soddisfare molti dei requisiti fondamentali che una sedia per l’ufficio dovrebbe garantire, legati soprattutto al design ergonomico e alla possibilità di regolare alcune componenti.