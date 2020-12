Sedie da ufficio Hbada: guida alla scelta dei modelli top

Ergonomiche e affidabili, le sedie da ufficio Hbada possono adattarsi a diverse esigenze di lavoro garantendo comfort e sicurezza: ecco i migliori modelli.

Con la diffusione del lavoro agile e il continuo aumento delle persone attive in modalità Smart Working da casa, la scelta della sedia da lavoro sta assumendo un’importanza determinante. Non è più solo il datore di lavoro a occuparsi dell’acquisto di sedute ergonomiche per i dipendenti, risorse fondamentali anche per chi deve svolgere la sua professione seduto davanti alla scrivania per la maggior parte della giornata. Tra i brand specializzati nella produzione di sedie ergonomiche per l’ufficio, Hbada rappresenta un marchio professionale sicuro e affidabile grazie al superamento delle certificazioni BIFMA e SGS e di un test di pressione statica di 1136 kg. Caratteristica fondamentale delle sedie Hbada, inoltre, è il design ergonomico dello schienale che fornisce supporto per colonna vertebrale alleviando il mal di schiena.

Sedie ergonomiche Hbada: modelli e prezzi

Hbada garantisce un’ampia gamma di sedute perfette per qualsiasi ambiente. Ecco i modelli caratterizzati da un rapporto qualità-prezzo ottimale.

Sedia Hbada con poggiapiedi allungabile Sedia Hbada per l’ufficio con poggiapiedi allungabile e schienale regolabile ergonomico. 169,99 € su Amazon La particolarità della sedia Hbada per l’ufficio è la presenza del poggiapiedi allungabile, ma anche dello schienale regolabile ergonomico a forma di S bionico che si adatta alla curva della colonna vertebrale, realizzato in mesh di alta qualità, asciutto e traspirante, flessibile e resistente. È presente il poggiatesta regolabile, con possibilità di rotazione a 30 gradi. Il cuscino ha uno spessore di 8 cm per ridurre la pressione sull'anca.

Sedia Hbada con braccioli pieghevoli Comoda sedia ergonomica con imbottitura spessa in grado di garantire una sensazione confortevole. 109,99 € su Amazon Sedia Hbada con braccioli retrattili poco ingombranti, design ad angoli smussati. Comoda ed ergonomica, è regolabile in altezza e può ruotare di 360 gradi. Lo schienale con tessuto a rete traspirante è piacevole e confortevole. L’altezza della seduta è pari a 45-54 cm, mentre le dimensioni complessive (compresa l’altezza regolabile) sono pari a 60 cm x 91-100 cm.

Sedia Hbada con braccioli Sedia rivestita in cotone e lino per garantire traspirazione e delicatezza sulla pelle. 109,99 € su Amazon Sedia Hbada con braccioli, senza poggiatesta, rivestita in cotone e lino, tessuti traspiranti delicati sulla pelle. Ha un cuscino in spugna da 7 cm, comodo e traspirante. La base a croce permette la rotazione di 360 gradi. Lo schienale si inclina fino a 120 gradi. Dimensioni complessive: 60 cm x 86-94 cm.

Sedia Hbada con poggiatesta Dotata di poggiatesta regolabile e schienale ergonomico che si adatta alla curva della colonna vertebrale. 159,99 € su Amazon Dotata di poggiatesta regolabile, la sedia Hbada è progettata ergonomicamente e vanta uno schienale ergonomico forma di “S” che si adatta alla curva della colonna vertebrale e allevia la schiena. Regolabile in altezza (fatta eccezione per i braccioli), la sedia permette una rotazione del poggiatesta di 30 gradi, ha un cuscino spesso 8 cm per ridurre la pressione dell'anca e permette una inclinazione dello schienale fino a 155 gradi.

Sedie Hbada: guida alla scelta

Allestire una postazione di lavoro funzionale e sicura significa scegliere una sedia dotata di caratteristiche ergonomiche, in grado di favorire la salute e ridurre il rischio di sviluppare problemi di salute. Per scegliere tra le varie tipologie di sedie Hbada è necessario considerare alcuni aspetto determinanti, come la necessità di poter tenere sollevate le gambe o di regolare schienale, braccioli e poggiatesta a seconda delle esigenze individuali. Per ogni tipologia di acquisto, inoltre, l’azienda produttrice offre un anno di garanzia.

In sintesi, prima di scegliere una sedia ergonomica Hbada è opportuno prendere in considerazione:

possibilità di regolare l’altezza;

inclinazione dello schienale;

regolazione del poggiatesta e dei braccioli;

ingombro complessivo;

eventuali accessori, come il poggiapiedi.

Articolo sponsorizzato