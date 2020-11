Sedie da ufficio Femor: guida all’acquisto, colori e prezzi

Design ergonomico, comfort e vasta disponibilità di colori caratterizzano le sedie da ufficio Femor: modelli, prezzi e guida all’acquisto.

La sedia rappresenta un partner fondamentale per chi svolge un lavoro che costringe a restare seduti davanti alla scrivania per molte ore al giorno, cinque giorni su sette e anche di più. Scegliere con cura la sedia da ufficio è determinante per garantire a chi lavora la massima tutela della salute, allontanando il rischio di sviluppare disturbi muscolari o scheletrici. Sono molte le aziende che si occupano della produzione di sedie da ufficio dotate di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, rendendo disponibili sedute confortevoli ed ergonomiche che contribuiscono a migliorare la qualità del lavoro e la stessa produttività.

Sedie da ufficio Femor: modelli e prezzi

Femor, ad esempio, è una delle aziende che si occupa di immettere sul mercato sedie per l’ufficio caratterizzate da un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Sedia da ufficio Femor Sedia da ufficio Femor, ergonomica, con schienale regolabile e poggiatesta anti-cervicale. 79,99 € su Amazon La sedia da ufficio Femor è girevole e dotata di poggiatesta anti-cervicale, ergonomica e completa di braccioli. Presenta lo schienale traspirante e regolabile rispetto alla seduta, che invece si caratterizza per una imbottitura High-Tech confortevole ed elastica. Facilissima da montare, la sedia si può anche regolare in altezza variando tra 120 e 130 cm. È disponibile in diversi colori.

Femor sedia gaming e ufficio Sedia girevole Femor perfetta per l’ufficio e per le attività di gaming, con schienale extra alto per proteggere il collo e la colonna vertebrale. 139,99 € su Amazon Perfetta per l’ufficio e per le attività di gaming, la sedia girevole Femor vanta un design ergonomico, cuscini lombari, schienale extra alto per proteggere il collo e la colonna vertebrale. L'altezza complessiva della sedia può essere aumentata di 10 cm. Lo schienale può essere regolato con un angolo da 90 a 160 gradi per le diverse esigenze. È anche dotata di un poggiapiedi rotante a 360 gradi. La seduta e lo schienale sono realizzati in schiuma spessa ad alta densità e pelle PU. La sedia è disponibile nelle varianti blu e rossa.

Sedie Femor: caratteristiche

Le sedie Femor si caratterizzano per un design ergonomico e una notevole resistenza all’usura, qualità che le rendono adatte a un utilizzo prolungato. La lista delle qualità è lunga e articolata, a partire dalla disponibilità in una vasta gamma di colori che permette di adattare l’acquisto a qualsiasi tipo di arredamento:

altezza del sedile regolabile;

braccioli e poggiatesta regolabili in altezza, in modo da favorire la posizione più comoda per il lavoro;

schienale ergonomico e supporto lombare, fondamentali per ridurre la pressione sulle vertebre;

cuscino e schienale realizzati in mesh di alta qualità altamente traspirante;

ruote girevoli a 360 gradi;

disponibilità in vari colori.

Guida all’acquisto

Le sedie da ufficio dovrebbero essere funzionali e confortevoli, permettendo all’utilizzatore di trovare la posizione più comoda e sicura da mantenere per un tempo prolungato. La possibilità di regolare l’altezza di seduta, braccioli e poggiatesta è certamente fondamentale. Chi lavora alla scrivania, infatti, dovrebbe sempre fare in modo che appoggiando le braccia al tavolo i gomiti possano formare un angolo di 90 gradi.