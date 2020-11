Sedie da ufficio: le Amazon’s Choice da non perdere

Materiali di qualità e ottimo rapporto qualità-prezzo caratterizzano le sedie per l’ufficio consigliate da Amazon: modelli e prezzi.

Una sedia ergonomica e confortevole può fare realmente la differenza quando si parla di benessere e produttività sul posto di lavoro. Le risorse adoperate quotidianamente negli uffici e negli studi professionali svolgono un ruolo primario per tutelare la salute dei lavoratori, tanto che la scelta dei dispositivi corretti è fondamentale anche se si lavora da remoto svolgendo le proprie mansioni da casa.

La sedia utilizzata in ambito lavorativo deve essere ergonomica, consentendo a chi sta seduto di lavorare in una posizione corretta e confortevole, rispettando quanto previsto dalla normativa europea che ha dettato regole precise per quanto riguarda sicurezza, resistenza, durabilità meccanica. Amazon offre una vasta gamma di sedie per l’ufficio ergonomiche e funzionali. Tra tutte le proposte presenti all’interno del marketplace, è possibile fare riferimento a quelle contrassegnate dal sigillo di approvazione Amazon’s Choice per selezionare solo prodotti che beneficiano di recensioni positive e sono caratterizzate da prezzi ritenuti molto convenienti.

Sedie da ufficio scelte da Amazon

Sedia da ufficio Femor Sedia da ufficio Femor, ergonomica, con schienale regolabile e poggiatesta anti-cervicale. 79,99 € su Amazon La sedia da ufficio Femor è girevole e dotata di poggiatesta anti-cervicale, ergonomica e completa di braccioli. Presenta lo schienale traspirante e regolabile rispetto alla seduta, che invece si caratterizza per una imbottitura High-Tech confortevole ed elastica. Facilissima da montare, la sedia si può anche regolare in altezza variando tra 120 e 130 cm. È disponibile in diversi colori.

Songmics poltrona girevole Poltrona girevole Songmics con braccioli, poggiatesta e copertura in similpelle resistente e facile da pulire. 88,46 € su Amazon 105,99 € risparmi 17 € Adatta per ogni tipologia di ufficio, la poltrona girevole Songmics con braccioli e poggiatesta ha una copertura in similpelle molto resistente e facile da pulire. La seduta è imbottita e si caratterizza per una buona elasticità e densità, qualità che rendendo difficile la deformazione. Il design ergonomico è dato dalla curvatura dello schienale adatta al corpo, mentre l’altezza totale è pari a 111-121 cm. È possibile ottenere una rotazione a 360 gradi. Le rotelle in PU permettono di non usurare i pavimenti. La sedia permette di ottenere un’oscillazione in avanti e indietro.

Sedia da ufficio AmazonBasics Sedia da ufficio AmazonBasics con rivestimento in poliuretano e imbottitura extra spessa. 119,38 € su Amazon La sedia da ufficio AmazonBasics presenta un rivestimento in poliuretano, comodo e facile da pulire, con imbottitura extra spessa. È possibile regolare sia l’altezza sia i braccioli, con possibilità di rotazione a 360 gradi. Le rotelle sono orientabili, con scorrimento fluido e rulli a pressione che evitano che la sedia si muova quando non è occupata.

Guida all’acquisto

Secondo la normativa vigente, per garantire la salute e la sicurezza di chi lavora una seduta deve possedere alcune caratteristiche basilari, aspetti da valutare in fase di acquisto:

schienale regolabile in altezza e inclinazione.

basamento stabile a cinque razze con ruote integrate;

meccanismo di regolazione che permetta alla sedia di adattarsi alla corporeità dell’utilizzatore;

sistema di rotazione sul proprio asse.

I rischi che si celano dietro l’utilizzo di sedute non a norma, inoltre, riguardano soprattutto la sfera della salute e la possibile insorgenza di disturbi muscolari o scheletrici nei lavoratori. Un motivo in più per ponderare l’acquisto tenendo conto degli aspetti elencati sopra. Anche il tessuto di rivestimento della sedia svolge un ruolo fondamentale: optare per una copertura altamente traspirante è certamente la soluzione più efficace per poter lavorare nel massimo comfort in ogni stagione.