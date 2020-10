Penne Montblanc: i modelli a più di 500 € per top manager

Selezione di penne Montblanc che non dovrebbero mai mancare nella scrivania dei top manager, dall’intramontabile stilografica alla moderna penna a sfera.

Le penne Montblanc sono considerate da sempre sinonimo di stile e di alta qualità, non solo strumenti di scrittura ma spesso oggetti da collezione molto ricercati. Caratterizzate da un design esclusivo e raffinato, le penne realizzate dal celebre brand sono progettate per durare nel tempo e soddisfare anche le esigenze più particolari. Spesso realizzate in edizione limitata, rappresentano un vero must per chi ricopre un ruolo apicale in ambito professionale.

Modelli per top manager

La gamma di penne Montblanc comprende stilografiche, penne roller e a sfera. Ecco una selezione di modelli raffinati di qualità elevatissima.

Stilografica Montblanc StarWalker Design essenziale, linea morbida e colore nero opaco rendono la penna Stilografica Montblanc StarWalker un oggetto di scrittura elegante e moderno. 543,51 € su Amazon La penna stilografica Montblanc StarWalker fa parte della collezione lanciata sul mercato nel giugno 2018. Si caratterizza per un design essenziale, una linea morbida e un colore nero opaco che rende la penna un oggetto elegante e moderno. Sono presenti anche due inserti in acciaio, rispettivamente nel pennino e nella parte superiore della penna.

Montblanc M penna a sfera Penna a sfera Montblanc M disegnata da Marc Newson e caratterizzata dalla finitura in platino. 526,00 € su Amazon Montblanc si affida al designer Marc Newson per realizzare la penna a sfera M, che unisce la modernità del presente all'eleganza senza tempo del futuro. Realizzata in pregiata resina nera con emblema Montblanc intarsiato, presenta nella clip la finitura platino con numero di serie individuale.

Montblanc penna a sfera Heritage Collection Rouge et Noir Edizione speciale Montblanc della Heritage Collection Rouge et Noir che celebra il 110° anniversario dello spirito pionieristico dell’azienda. 604,00 € su Amazon Edizione speciale firmata Montblanc, appartiene alla Heritage Collection Rouge et Noir che celebra il 110° anniversario dello spirito pionieristico dell’azienda. Caratterizzata da una silhouette più lunga e sottile e da una maestria artigiana affinata di generazione in generazione. Al cappuccio in resina marrone vintage si abbina il corpo in resina laccata con storica incisione. La pregiata lacca Tropic BrowTropic richiama il colore usato negli orologi per indicare una patina ottenuta mediante un invecchiamento naturale nei tropici (sole e umidità).

Guida all’acquisto

L’acquisto di una penna, per sé stessi o da regalare, deve basarsi sulla valutazione di alcuni aspetti fondamentali. La prima decisione da prendere riguarda la tipologia di penna, scegliendo tra stilografica, roller o a sfera. Molto dipende dal suo utilizzo e dalla frequenza d’uso, ma anche dalle preferenze personali del suo utilizzatore. In ogni caso, alcuni criteri sono validi sempre e comunque:

qualità dei materiali;

forma e dimensione;

scorrevolezza della punta;

design e presenza di dettagli originali;

tipologia di inchiostro supportato.