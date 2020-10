Arredo Ufficio classico: cosa non può mancare

Come arredare l’ufficio o lo studio professionale in stile classico senza rinunciare alla funzionalità e al comfort: idee e proposte.

L’arredamento che caratterizza l’ufficio riveste un ruolo importante in molti ambienti di lavoro, non solo perché può rappresentare un biglietto da visita per i clienti, i collaboratori e i fornitori, ma anche perché può incidere sul benessere di chi ci lavora e sulla qualità del lavoro stesso. Gli arredi, così come la strumentazione presente, devono garantire il massimo comfort e favorire la concentrazione, tuttavia è fondamentale che la scelta dei mobili sia in linea con le esigenze e le preferenze individuali.

Uno studio professionale arredato in modo classico non è mai banale e, contrariamente a quanto si possa pensare, può sposarsi bene anche con l’ingresso di strumenti tecnologici sofisticati. Per una scelta di stile, tuttavia, è fondamentale associare complementi d’arredo caratterizzati da un design raffinato ma omogeneo, realizzati con materiali di qualità che durino nel tempo.

Ufficio classico: come arredarlo

Dalla scrivania alla poltrona girevole, impianto di illuminazione compreso: niente dovrebbe essere lasciato al caso per garantire al proprio ufficio un arredamento classico ma di sicuro effetto.

Scrittorio in legno Milani Home Elegante scrittoio in legno tinta noce con cassetti, ripiano porta tastiera e vano ad hoc per la base del pc fisso. 275,00 € su Amazon Scrittoio in legno tinta noce con quattro cassetti, un ripiano orizzontale, un ripiano porta tastiera e un vano per riporre la base del pc fisso. Le dimensioni sono pari a cm 130 x 75 x 81 di altezza.

Sedia girevole in stile retrò Homy Casa Poltrona per ufficio Homy Casa realizzata in pelle PU di qualità in stile retrò, girevole e regolabile in altezza. 149,99 € su Amazon Poltrona per ufficio Homy Casa realizzata in pelle PU di qualità in stile retrò, girevole e regolabile in altezza. Vanta una seduta imbottita e lo schienale ergonomico, adattabile alla maggior parte dei tavoli. L’altezza è regolabile da 90 a 98 cm, mentre è possibile la rotazione a 360 gradi. Dispone inoltre di braccioli e cinque ruote girevoli.

Lampada da tavolo in vetro e ottone 139,90 € su Amazon Lampada da scrivania stile America con base in ottone massiccio e vetro opaline verde. Un oggetto Made in Italy realizzato da Arterameferro con altezza pari a 48 cm di altezza e diametro pari a 16 cm. Ideale per arredare la scrivania di un ufficio classico e uno studio professionale. L’accensione si basa su un meccanismo a catena (supporta una lampadina E27 da 60 watt).

Guida alla scelta

La scelta dell’arredamento per l’ufficio dipende strettamente dallo spazio che si ha a disposizione. In ogni caso, alcuni elementi non devono mai mancare:

scrivania , possibilmente abbastanza capiente da contenere il pc o il notebook e da riservare uno spazio per la scrittura;

, possibilmente abbastanza capiente da contenere il pc o il notebook e da riservare uno spazio per la scrittura; una sedia in stile che tuttavia garantisca la massima il rispetto dei requisiti ergonomici e la massima funzionalità;

in stile che tuttavia garantisca la massima il rispetto dei requisiti ergonomici e la massima funzionalità; un punto luce che permetta di non affaticare la vista, pur adattandosi perfettamente al resto dell’arredamento.

Per quanto riguarda i criteri d’acquisto, il budget a disposizione è certamente determinante, soprattutto se si sta arredando un ufficio o uno studio ex novo. La cura dei dettagli è un altro aspetto fondamentale, in modo tale da personalizzare un tipo di arredamento che a prima vista potrebbe sembrare anonimo e impersonale.