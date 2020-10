Set di penne per manager: 3 modelli imperdibili

Una penna di design rende speciale ogni successo professionale: guida alla scelta e selezione dei migliori set per funzionalità ed eleganza.

La scrittura manuale riveste ancora una notevole importanza in ambito professionale. La firma di un contratto o di un accordo, l’inserimento di un’annotazione o la stesura di una bozza sono solo alcune occasioni che richiedono l’utilizzo di una penna: poter contare su uno strumento di scrittura di qualità rappresenta quindi un valore aggiunto, soprattutto per un professionista e per chi occupa un ruolo di responsabilità. Per un manager, avere a disposizione una penna caratterizzata dal design raffinato può fare la differenza e aumentare il valore dei più significativi momenti della carriera, rendendo indimenticabile ogni successo professionale.

I migliori set di penne sul mercato

Set penna a sfera e stilografica Cross Townsend Set di penne Cross della collezione Townsend composto da una penna a sfera e una stilografica con finitura lucida. 138,52 € su Amazon Prodotto da Cross, il set di penne della collezione Townsend si compone di una penna stilografica e di una penna a sfera. Entrambe sono caratterizzate da una finitura lucida e dal raffinato motivo a linee orizzontali sul fusto. Il set è contenuto all’interno di un cofanetto rettangolare elegante e raffinato, perfetto anche come idea regalo.

Parker Sonnet duo set penna a sfera e stilografica Set Parker Sonnet composto da penna stilografica e penna a sfera con finiture in oro. 73,39 € su Amazon 78,91 € risparmi 5 € Set Parker Sonnet composto da penna stilografica e penna a sfera con finiture in oro. Le penne sono assemblate a mano con la massima cura e sottoposte a controlli per assicurare la migliore qualità e il massimo comfort. Il tappo e il fusto sono laccati in nero lucido, mentre la clip a freccia è tipica del marchio Parker. La penna a sfera è dotata di meccanismo a rotazione retrattile e punta media per una scrittura più fluida e costante, inoltre contiene una ricarica quinkflow nera.

Waterman Hémisphère set stilografica e penna a sfera Set Waterman Hémisphère con penna stilografica e penna a sfera media con finiture cromate. 101,79 € su Amazon Lussuoso set di penne Waterman Hémisphère costituito da una penna stilografica e una penna a sfera perfetta per ogni occasione. La laccatura nera lucida con sofisticate finiture cromate è apprezzata sia i tradizionalisti sia dagli appassionati di design contemporaneo. La penna a sfera è dotata di meccanismo a rotazione, mentre la stilografica presenta l’inconfondibile pennino con incisione. Assemblate a mano, queste penne sono presentate in una scatola Waterman dalla classica sfumatura blu, abbinate a un astuccio decorato che si ispira all'architettura parigina.

Guida all’acquisto

Prima di procedere con l’acquisto di un set di penne, per sé stessi o per omaggiare un’altra persona, è utile avere chiari i fattori che dovrebbero influire sulla scelta. La qualità dei componenti, ad esempio, è certamente un requisito basilare da non trascurare. Affidarsi a un prodotto realizzato da un produttore certificato è sempre una garanzia di funzionalità e durata nel tempo, sebbene anche la ricerca di un design originale e raffinato giochi un ruolo primario. I set di penne, inoltre, permettono di abbinare più penne caratterizzate da diverse modalità di erogazione dell’inchiostro, in modo tale da potenziare le possibili occasioni d’uso. Spesso, infatti, i set contengono una penna stilografica abbinata a una penna a sfera, la prima garanzia di stile ed eleganza, la seconda decisamente più pratica e adatta a tutte le occasioni.

Criteri basilari

Più in generale, una penna di qualità dovrebbe soddisfare tutti i seguenti criteri di valutazione:

qualità del tratto, che deve essere sottile e netto;

scorrevolezza su supporti differenti;

inchiostro di qualità che secca senza lasciare macchie;

capacità di adattarsi ai diversi stili di scrittura, nei mancini così come nei destrimani.

Conclusioni

L’acquisto di un set di penne di qualità rappresenta un vero e proprio investimento, sia per i collezionisti sia per chi ha obiettivi più pratici legati all’uso frequente di questi oggetti di cancelleria. In ogni caso, si tratta di un investimento sempre proficuo quando la scelta ricade su un’azienda storica, in grado di assicurare funzionalità e stile.